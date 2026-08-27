रवि पांडेय, जागरण, (रोहनिया) वाराणसी। राजातालाब थाना क्षेत्र के मरूई की रहने वाली एमएससी की छात्रा श्रेया की हत्या करने वालों ने अंतिम समय में काफी तड़पाया था। गर्दन दबाकर पेट में चाकू मारने के बाद आरोपित पुनीत मिश्रा और विवेक चौबे श्रेया को उठाकर बाथरूम में ले गए।

जहां पानी से भरे तब में सिर डालकर तब तक डुबोए रखा जबतक उसकी सांसें रुकी नहीं। इस दौरान पुनीत ने पैर पकड़ रखा था और विवेक उसका सिर डुबोया रहा। यही नहीं इत्मीनान के लिए उसने श्रेया का गला भी रेत डाला। जिस लकड़े पर श्रेया और उसके परिवार को इतना भरोसा था उसने अंतिम समय में जो दरिंदगी दिखाई उससे श्रेया के परिजनों का कलेजा कांप गया।

ये कहानी मुठभेड़ में पकड़े गए पुनीत मिश्रा ने पुलिस के सामने श्रेया की मौजूदगी में सुनाई। घटना के बारे में बताते हुए श्रेया के मामा श्रीकांत का गला भर आया और फफक पड़े। 18 अगस्त को 18 मिनट श्रेया की मौत का कौफनाख मंजर रहा होगा जब उसका करीबी ही उसे तड़पते हुए मौत के घाट उतार दिया। श्रेया की मां और पिता को अब पुलिस से न्याय का इंतजार है।

मौत के बाद शव का फोटो खींचकर निकला था विवेक पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए पुनीत मिश्रा ने पुलिस के सामने यह भी बताया कि श्रेया की हत्या के बाद विवेक ने श्रेया के शव का फोटो मोबाइल से लिया और उसके बाद कहा कि तुम थोड़ी देर इंतजार करो मैं पैसे लेकर आ रहा हूं। विवेक को आने में देर हुई तो पुनीत ने फोन लगाया लेकिन मोबाइल बंद हो गया था। जिसके बाद घबराहट में पुनीत ने तत्काल कैब बुक किया और भाग निकला। पुनीत ने यह भी बताया कि विवेक व्हाट्सएप काल पर ही बात कर रहा था।

मामा के घर पर पांच दिन तक रखा था पुनीत को पुनीत ने श्रेया के परिजनों के सामने इस बात को भी बताया कि हत्या के पहले पांच दिन तक वह विवेक के मामा के घर भुआलपुर मीरजापुर में ही रुका था। हत्या के एक दिन पहले यानि 17 अगस्त को दोनों रोहनिया के बच्छांव स्थित कमरे पर आकर रूके थे। जहां से विवेक श्रेया को लेने गया था और पुनीत कमरे में इन्तजार कर रहा था।

हत्या के बाद भी विवेक अपने मामा के घर गया था जहां बाइक और बैग रखकर कपड़े बदलने के बाद निकला था। श्रेया की मां रीता उपाध्याय और मामा श्रीकांत का आरोप है कि पुलिस ने विवेक के मामा को भी पकड़कर छोड़ दिया। इसके पहले उसके पिता को भी छोड़ दिया गया था।