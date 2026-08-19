वाराणसी में इलेक्ट्रानिक डिवाइस से नकल कराने वाले गिरोह का सरगना शिवजी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की मुख्य परीक्षा में इलेक्ट्रानिक डिवाइस के जरिए नकल कराने वाले गिरोह के सरगना प्रयागराज जिले के रामगढ़ कोठारी, थाना बहरिया निवासी शिवजी पटेल को सिगरा पुलिस ने बुधवार को मलदहिया चौराहा से गिरफ्तार कर लिया।

एसटीएफ ने बीते 13 जुलाई को गिरोह का राजफाश करते हुए 12 सदस्यों के खिलाफ सिगरा थाना में केस दर्ज कराते हुए दो एंग्लो इंडियन मुस्लिम इंटर कालेज में परीक्षा दे रहे प्रतापगढ़ के रायपुर निवासी विपिन वर्मा व परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद चंदर वर्मा को गिरफ्तार किया था।

नकल कराने वाले गिरोह के गिरफ्तार सरगना शिवजी के भाई कप्तान सिंह पटेल ने विपिन से पास कराने के लिए पांच लाख रुपये लिए थे। पुलिस ने 11 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। सिगरा इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि एसटीएफ की टीम ने गिरोह का राजफाश किया था। मौके से गिरफ्तार एक परीक्षार्थी और साल्वर गैंग के सदस्य के पास से दो इलेक्ट्रानिक सिम डिवाइस, दो माइक्रो इयरफोन, दो मोबाइल फोन, चिमटी, प्रवेश पत्र, ओएमआर शीट और प्रश्न पुस्तिका बरामद हुई थी।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की मुख्य परीक्षा बीते 12 जुलाई को आयोजित की गई थी। परीक्षा में इलेक्ट्रानिक कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए नकल कराने की सूचना पर एसटीएफ ने वाराणसी और प्रयागराज में टीमें लगाईं। लल्लापुरा स्थित केंद्र पर टीम ने कक्ष संख्या 16 में परीक्षा दे रहे विपिन वर्मा के रूप में एसटीएफ ने पहली गिरफ्तारी की थी।

पूछताछ में नकल कराने वाले गिरोह के चन्दर ने बताया था कि गिरोह का सरगना शिवजीत पटेल है। वह अपने भाई कप्तान सिंह पटेल के साथ मिलकर प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से रुपये लेकर इलेक्ट्रानिक डिवाइस के जरिए नकल कराता है। चन्दर की निशानदेही पर एसटीएफ ने प्रयागराज में कार्रवाई की, जहां गिरोह के नौ सदस्य पकड़े थे।