जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी में गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण दशाश्‍वमेध घाट का प्रसिद्ध शीतला मंदिर बाढ़ की चपेट में आ गया है। मंदिर जलमग्न होने के कारण मां शीतला की चल प्रतिमा को अहिल्याबाई घाट स्थित अहिलेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित कर पूजा-पाठ किया जा रहा है। परंपराएं ना टूटें ल‍िहाजा चल प्रत‍िमा की पूजा दूसरे मंद‍िर में कर मां की आराधना का अटूट क्रम जारी है।

मंदिर के महंत अवशेष पांडेय उर्फ कल्लू महाराज ने बताया कि हर वर्ष जब मां गंगा का जलस्तर बढ़ता है, तब मान्यता है कि मां गंगा स्वयं मां शीतला का अभिषेक करती हैं। इस दौरान मंदिर का विग्रह गंगा में डूबा रहता है। महंत ने बताया कि जब तक जलस्तर घट नहीं जाता, तब तक मां शीतला का दैनिक राग-भोग, श्रृंगार और सभी पहर की आरती अहिलेश्वर मंदिर में ही सम्पन्न कराई जाती है।

महंत ने बताया कि इस समय भक्तों की संख्या में कमी आई है, लेकिन जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, वे मां के प्रति अपनी आस्था को बनाए हुए हैं। गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण वाराणसी के अन्य क्षेत्रों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए बचाव दल सक्रिय हैं।