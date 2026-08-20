काशी में शीतला माता मंदिर गंगा में डूबा, पूजा पर संकट आया तो अहिल्येश्वर महादेव में होने लगी मां शीतला की पूजा
काशी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से दशाश्वमेध घाट स्थित शीतला मंदिर जलमग्न हो गया है। मां शीतला की चल प्रतिमा को अहिल्याबाई घाट के अहिलेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित कर पूजा-पाठ जारी है।
HighLights
काशी में गंगा के बढ़ते जलस्तर से शीतला मंदिर डूबा।
मां शीतला की प्रतिमा अहिलेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित।
जलस्तर घटने तक पूजा-पाठ वहीं जारी रहेगा।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी में गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण दशाश्वमेध घाट का प्रसिद्ध शीतला मंदिर बाढ़ की चपेट में आ गया है। मंदिर जलमग्न होने के कारण मां शीतला की चल प्रतिमा को अहिल्याबाई घाट स्थित अहिलेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित कर पूजा-पाठ किया जा रहा है। परंपराएं ना टूटें लिहाजा चल प्रतिमा की पूजा दूसरे मंदिर में कर मां की आराधना का अटूट क्रम जारी है।
मंदिर के महंत अवशेष पांडेय उर्फ कल्लू महाराज ने बताया कि हर वर्ष जब मां गंगा का जलस्तर बढ़ता है, तब मान्यता है कि मां गंगा स्वयं मां शीतला का अभिषेक करती हैं। इस दौरान मंदिर का विग्रह गंगा में डूबा रहता है। महंत ने बताया कि जब तक जलस्तर घट नहीं जाता, तब तक मां शीतला का दैनिक राग-भोग, श्रृंगार और सभी पहर की आरती अहिलेश्वर मंदिर में ही सम्पन्न कराई जाती है।
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जलस्तर घटने के बाद, जब मंदिर के आसपास की मिट्टी साफ हो जाती है, तब मां को पुनः मूल मंदिर में स्थित विग्रह की पूजा आरम्भ की जाती है। इस वर्ष भी बाढ़ के कारण श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, भक्तजन अपने श्रद्धा और विश्वास के साथ मां शीतला की पूजा कर रहे हैं।
महंत ने बताया कि इस समय भक्तों की संख्या में कमी आई है, लेकिन जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, वे मां के प्रति अपनी आस्था को बनाए हुए हैं। गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण वाराणसी के अन्य क्षेत्रों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए बचाव दल सक्रिय हैं।
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वाराणसी में बाढ़ की स्थिति ने धार्मिक गतिविधियों को प्रभावित किया है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास में कोई कमी नहीं आई है। मां शीतला की पूजा का यह अनुष्ठान भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो उन्हें कठिनाइयों के बावजूद एकजुट करता है।
जलस्तर घटने के बाद, जब स्थिति सामान्य होगी, तब मां शीतला की प्रतिमा को पुनः मूल मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इस समय तक भक्तजन अहिलेश्वर महादेव मंदिर में अपनी श्रद्धा अर्पित करते रहेंगे। वाराणसी की यह धार्मिक परंपरा और आस्था, बाढ़ की चुनौतियों के बावजूद, जीवित रहेगी।
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