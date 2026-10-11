जागरण संवाददाता, वाराणसी। चाइनीज मंझा एक बार फ‍िर बाइक सवार के ल‍िए जान का काल साब‍ित हुआ है। जैतपुर थाना क्षेत्र के सरैया ओवर ब्रिज पर चौक थाना क्षेत्र के चौखंबा के रहने वाले सुनील कुमार नागपुरी पुत्र कृष्ण दास नागपुरी बाइक से जा रहे थे तभी अचानक से गले में चाइनीस मांझा उड़ता हुआ आया और गले में निपट गया।

इस दौरान जबतक बाइक को संभालकर रोक पाते तब तक चाइनीज मांझे की तेज धार ने गले को काट दिया। मांझा फंसते ही बाइक लेकर डिवाइडर से टकरा गया पल पर चलने वाले राहगीरों की सूचना पर सरैया चौकी पर सूचना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे मंडलीय अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।