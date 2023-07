'बाहुबली' से SGST ने वसूला 12 लाख से अधिक का जुर्माना, वाराणसी कैंट स्टेशन पर SIB ने पकड़ी थी पान मसाला की खेप

वाणिज्य कर विभाग यानी एसजीएसटी की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआइबी) टीम ने कैंट रेलवे स्टेशन पर छापेमारी कर पिछले दिनों पान मसाला की खेप पकड़ी थी। इसकी कीमत 15 लाख निर्धारित की गई थी। शुरू में तो इसका मालिक सामने नहीं आया। हालांकि जांच के बाद पता चला कि यह खेप शिवपुर जाने वाली थी। यह पान मसाला शिवपुरी की एक फर्म के यहां जा रहा था।

'बाहुबली' से SGST ने वसूला 12 लाख से अधिक का जुर्माना

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाणिज्य कर विभाग यानी एसजीएसटी की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआइबी) टीम ने कैंट रेलवे स्टेशन पर छापेमारी कर पिछले दिनों पान मसाला की खेप पकड़ी थी। इसकी कीमत 15 लाख निर्धारित की गई थी। शुरू में तो इसका मालिक सामने नहीं आया। हालांकि जांच के बाद पता चला कि यह खेप शिवपुर जाने वाली थी। इसके बाद यह भी पता चल गया कि चल गया कि यह पान मसाला शिवपुर की एक फर्म के यहां जा रहा था, जो बाहुबली ब्रांड के नाम से था। वाराणसी जोन प्रथम के अपर आयुक्त ग्रेड 2 मान्वेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बाहुबली ब्रांड के पान मसाला कारोबारी से 12 लाख नौ हजार रुपये जुर्माने के रूप में जमा कराया गया है। कारण कि यह माल बिना बिल के ही था। ऐसा कर चोरी के लिए किया गया था। अब आगे की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि अवैध रूप से कारोबार करने वालों व कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सीजीएसटी ने निरस्त किया 80 फर्जी फर्मों का पंजीयन फर्जी फर्में बनाकर अवैध रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का लाभ लेने वालों पर वित्त मंत्रालय का शिकंजा कसते जी आ रहा है। फर्जी फर्मों पर लगाम लगाने के लिए मंत्रालय ने केद्रीय वस्तु एवं सेवाकर (सीजीएसटी) विभाग के वाराणसी कमिश्नरेट को 785 फर्मों की सूची भेजी थी। दो माह में सभी की जांच पूरी की जा चुकी है। जांच में 80 फर्में फर्जी पाई गई हैं, जिनके पंजीयन को पहले तो निलंबित किया गया। अब इनका पंजीयन निरस्त करते लिए आइटीसी ब्लाक कर दी गई है। हालांकि इससे पहले ये फर्में उत्तर प्रदेश के साथ ही दिल्ली, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि राज्यों की फर्मों को 62 करोड़ की आइटीसी पास आउट कर चुकी है। अब उक्त राज्यों के कमिश्नरेट को कार्रवाई के लिए लिखा जा रहा है। कागजों में चल रहा था कारोबार फर्जी पाई गई फर्में मैन पावर सप्लाइ, लोहा, सीमेंट, ब्रेकरी आदि का कारोबार कागजों पर कर रही थी। बताया जा रहा है कि वाराणसी डिविजन में 53, गोरखपुर प्रथम डिवीजन में 15, द्वितीय में छह व आजमगढ़ डिविजन में भी छह फर्में जांच में फर्जी पाई गई हैं। वैसे जांच की सुगबुगाहट से पहले ही ये फर्में बोरिया-बिस्तर बांधकर फरार हो चुकी है। पंजीकरण में जो पता दिया था वहां पर कोई इनके नाम से फर्म थी ही नहीं थी।

Edited By: Abhishek Pandey