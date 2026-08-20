वाराणसी दालमंडी में सीवर लाइन का काम जल्द, नवंबर तक परियोजना पूरी करने का लक्ष्य

जागरण संवाददाता, वाराणसी। दालमंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत चिन्हित क्षेत्र के ध्वस्तीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब शीघ्र ही सीवर पाइप लाइन बिछाने का कार्य आरंभ किया जाएगा। पिछले सप्ताह शहर दक्षिणी के विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी ने भूमि पूजन किया था। इस परियोजना को नवंबर माह तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सीवर कार्य के पूर्ण होने के बाद सड़क निर्माण सहित अन्य कार्यों की शुरुआत की जाएगी। इस क्षेत्र में नए सिरे से सीवर, नाली, जलापूर्ति और बिजली के खंभों को लगाने का कार्य प्रस्तावित है। सड़क के निर्माण के बाद यह क्षेत्र विकसित नजर आएगा, जिससे स्थानीय निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

इस परियोजना के तहत दालमंडी क्षेत्र में यातायात की सुगमता बढ़ाने के लिए सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। यह कार्य न केवल यातायात को सुगम बनाएगा, बल्कि क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी ने इस परियोजना को लेकर स्थानीय निवासियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है और कहा है कि यह कार्य क्षेत्र के विकास में एक नई दिशा प्रदान करेगा।

सीवर लाइन बिछाने का कार्य शुरू होने से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन ने इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए सभी आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की है। इसके साथ ही, परियोजना के तहत अन्य बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके।

इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन से न केवल दालमंडी क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि इससे आसपास के क्षेत्रों में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। स्थानीय निवासियों ने इस परियोजना का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि यह कार्य शीघ्रता से पूरा होगा।