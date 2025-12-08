Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं से दुर्व्यवहार और धन उगाही करने वाले सात आरोपित गिरफ्तार

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 02:16 PM (IST)

    वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं से दुर्व्यवहार और धन उगाही करने के आरोप में सात लोग गिरफ्तार हुए हैं। दशाश्वमेध पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं से दुर्व्यवहार और धन उगाही करने वाले सात आरोपियों को दशाश्वमेध पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई बांसफाटक क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई। आरोपियों पर “सुगम दर्शन” के नाम पर श्रद्धालुओं से अधिक पैसे वसूलने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शामिल हैं:

    1. गणेश जयसवाल – पिता कन्हैया जयसवाल, निवासी D 14/76 टेढ़ी नीम, दशाश्वमेध, वाराणसी, उम्र लगभग 22 वर्ष।
    2. अमन कुमार – पिता अशोक कुमार, निवासी ग्राम हीरावनपुर, सिन्धौरा, वाराणसी, उम्र लगभग 22 वर्ष।
    3. कैलाशनाथ पाण्डेय – पिता स्व. पन्ना लाल पाण्डेय, निवासी 231/1 लहरतारा, मण्डुआडीह, नई बस्ती, वाराणसी, उम्र लगभग 40 वर्ष।
    4. रितेश पाण्डेय – पिता स्व. विनोद कुमार पाण्डेय, निवासी CK 65/142 बड़ी पियरी, थाना चौक, वाराणसी, उम्र लगभग 20 वर्ष।
    5. वहीद अहमद – पिता स्व. वकील अहमद, निवासी D 37/107 बड़ादेव गोदौलिया, दशाश्वमेध, वाराणसी, उम्र लगभग 42 वर्ष।
    6. रामबली बिन्द – पिता बोदेलाल बिन्द, निवासी B 22/24 संकुल घारा, पोखरा, थाना भेलूपुर, वाराणसी, उम्र लगभग 25 वर्ष।
    7. रवि पाण्डेय – पिता स्व. केचुलाल पाण्डेय, निवासी S 23/61 दलवरिया, पानी टंकी, थाना जैतपुरा, वाराणसी, उम्र लगभग 21 वर्ष।

    इस संदर्भ में एसीपी ने बताया कि इस प्रकार की अनधिकृत वसूली और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सीसीटीवी निगरानी और मुखबिर नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनके अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

    काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि हिन्दू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, में इस प्रकार की घटनाएं श्रद्धालुओं के लिए चिंता का विषय बन गई हैं। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे यह संदेश जाता है कि प्रशासन इस प्रकार के अपराधों के प्रति गंभीर है।

    आगामी समय में, पुलिस ने यह सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके लिए वे लगातार निगरानी रखेंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करेंगे।

    इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि बाबा दरबार आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए और किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। पुलिस प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का शिकार न हों और अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें।