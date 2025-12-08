काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं से दुर्व्यवहार और धन उगाही करने वाले सात आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं से दुर्व्यवहार और धन उगाही करने वाले सात आरोपियों को दशाश्वमेध पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई बांसफाटक क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई। आरोपियों पर “सुगम दर्शन” के नाम पर श्रद्धालुओं से अधिक पैसे वसूलने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की है।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शामिल हैं: 1. गणेश जयसवाल – पिता कन्हैया जयसवाल, निवासी D 14/76 टेढ़ी नीम, दशाश्वमेध, वाराणसी, उम्र लगभग 22 वर्ष।

2. अमन कुमार – पिता अशोक कुमार, निवासी ग्राम हीरावनपुर, सिन्धौरा, वाराणसी, उम्र लगभग 22 वर्ष।

3. कैलाशनाथ पाण्डेय – पिता स्व. पन्ना लाल पाण्डेय, निवासी 231/1 लहरतारा, मण्डुआडीह, नई बस्ती, वाराणसी, उम्र लगभग 40 वर्ष।

4. रितेश पाण्डेय – पिता स्व. विनोद कुमार पाण्डेय, निवासी CK 65/142 बड़ी पियरी, थाना चौक, वाराणसी, उम्र लगभग 20 वर्ष।

5. वहीद अहमद – पिता स्व. वकील अहमद, निवासी D 37/107 बड़ादेव गोदौलिया, दशाश्वमेध, वाराणसी, उम्र लगभग 42 वर्ष।

6. रामबली बिन्द – पिता बोदेलाल बिन्द, निवासी B 22/24 संकुल घारा, पोखरा, थाना भेलूपुर, वाराणसी, उम्र लगभग 25 वर्ष।

7. रवि पाण्डेय – पिता स्व. केचुलाल पाण्डेय, निवासी S 23/61 दलवरिया, पानी टंकी, थाना जैतपुरा, वाराणसी, उम्र लगभग 21 वर्ष।

इस संदर्भ में एसीपी ने बताया कि इस प्रकार की अनधिकृत वसूली और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सीसीटीवी निगरानी और मुखबिर नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनके अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि हिन्दू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, में इस प्रकार की घटनाएं श्रद्धालुओं के लिए चिंता का विषय बन गई हैं। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे यह संदेश जाता है कि प्रशासन इस प्रकार के अपराधों के प्रति गंभीर है।

आगामी समय में, पुलिस ने यह सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके लिए वे लगातार निगरानी रखेंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करेंगे।