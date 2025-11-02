वाराणसी में PM के आगमन को लेकर तेज हुई सुरक्षा-व्यवस्था की तैयारी, सड़क के किनारे लगाई जा रही बैरिकेडिंग

जागरण संवाददाता, हरहुआ। आगामी 7 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी आगमन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। रविवार की रात से ही बाबतपुर-वाराणसी मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य शुरू हो गया है।

प्रधानमंत्री के रूट पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या बाधा न उत्पन्न हो इसके लिए सड़क के दोनों किनारों पर बांस और बल्लियां संग बैरियर लगाई जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, प्रशासनिक निर्देश पर देर रात से ही मजदूरों की टीम ने काजीसराय बाजार से लेकर हरहुआ तक बांस बल्लियां लगाने का काम प्रारंभ कर दिया।

मजदूर सड़क किनारे गड्ढे खोदते और बल्लियां खड़ी करते नजर आए। यह कार्य पूरी रात और सोमवार को भी जारी रहेगा ताकि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले पूरी बैरिकेडिंग का काम पूरा हो सके।

बांस बल्लियों की यह व्यवस्था सुरक्षा घेरा बनाने के साथ-साथ सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं को रोकने के लिए की जा रही है। अक्सर इस मार्ग पर छुट्टा मवेशी सड़क पर आ जाते हैं, जिससे यातायात बाधित न हो। प्रधानमंत्री के काफिले के दौरान ऐसी स्थिति न बने, इसलिए यह कदम उठाया गया है।