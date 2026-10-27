जागरण संवाददाता, वाराणसी। छावनी क्षेत्र स्थित सेंट मेरीज कान्वेंट स्कूल और आसपास के इलाके में तेंदुए जैसे वन्यजीव की मौजूदगी की सूचना के बाद सोमवार को भी कोई सर्च आपरेशन नहीं चला। सर्च अभियान नहीं चलने से लोगों में नाराजगी है। इस बीच सोमवार की रात्रि में टेक्निकल ग्राउंड में वन्यजीव दिखाई देने की अफवाह फैलती रही, लेकिन उसकी मौजूदगी की पुष्टि नहीं हो सकी।

इससे पहले वन विभाग की टीम ने 39 जीटीसी परिसर में तलाशी अभियान चलाया था। संभावित ठिकानों की जांच के साथ कैमरों की मदद से भी वन्यजीव का सुराग तलाशा गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। एहतियातन परिसर में पिंजरा भी लगाया गया है। वन विभाग की ओर से अगले दस दिनों तक निगरानी रखने की बात कही गई थी।