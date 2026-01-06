Language
    SCHOOL CLOSED : वाराणसी में भीषण ठंड की वजह से कक्षा आठ तक के स्‍कूल नौ जनवरी 2026 तक बंद

    By ARUN KUMAR MISHRA
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:54 PM (IST)

    वाराणसी में बढ़ती ठंड, घने कोहरे और शीतलहर के कारण जिला प्रशासन ने प्री-प्राइमरी से कक्षा आठ तक के सभी स्कूलों को 9 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में ठंड और कोहरे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। जनपद में बढ़ती ठंड, घने कोहरे और शीतलहर के कारण जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बार फि‍र से स्‍कूलों में ठंड की वजह से अवकाश का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिलाधिकारी वाराणसी के निर्देशानुसार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है कि जनपद के सभी प्री-प्राइमरी से कक्षा आठ तक के विद्यालय नौ जनवरी तक कुल तीन दिनों के लिए बंद रहेंगे।

    बेस‍िक जारी अध‍िकारी कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, सात जनवरी 2026 से नौ जनवरी 2026 तक वाराणसी के सभी सरकारी, अशासकीय सहायता प्राप्त, निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के साथ-साथ सीबीएसई, आईसीएसई एवं अन्य बोर्डों से संचालित स्कूलों में शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है।

    जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने सभी विद्यालय प्रबंधनों को निर्देशित किया है कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस ठंड के मौसम में उन्हें घर पर रहना अधिक सुरक्षित है।

    अभिभावकों ने भी प्रशासन के इस निर्णय का स्वागत किया है। कई अभिभावकों का मानना है कि इस प्रकार के निर्णय इस चुनौतीपूर्ण मौसम में बच्चों की भलाई के लिए आवश्यक हैं। ठंड के मौसम में बच्चों की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए यह कदम सही दिशा में उठाया गया है।

    इस बीच, मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में ठंड और कोहरे की स्थिति को लेकर चेतावनी जारी की है। बुधवार के ल‍िए मौसम व‍िभाग ने रेड अलर्ट जारी क‍िया है। ऐसे में यह निर्णय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

    जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे इस अवधि में विद्यार्थियों को घर पर रहने के लिए प्रेरित करें और उन्हें ठंड से बचाने के उपायों के बारे में जागरूक करें। इसके साथ ही, स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे इस समय का उपयोग विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने में करें, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।

    निर्णय से स्पष्ट है कि जिला प्रशासन विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर सतर्क है और ठंड के मौसम में बच्‍चों की सुरक्षा और संरक्षा के ल‍िए आवश्यक कदम उठा रहा है। वाराणसी में शीतलहर और घने कोहरे के चलते स्कूलों के बंद होने का निर्णय एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।