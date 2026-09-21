एलआईसी में निवेश के नाम पर 39 लाख रुपये की धोखाधड़ी, पैसा मांगने पर कहा - 'कंपनी भाग गई है'

जागरण संवाददाता (सेवापुरी) वाराणसी। थाना जंसा क्षेत्र के जलालपुर, महमदपुर,बड़ौरा और गंगापुर गांवों के 15 लोगों ने एलआईसी पॉलिसी में पैसा जमा कराने के नाम पर कुल 39 लाख 7 हजार 400 रुपये की धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाया है।

पीड़ितों के अनुसार बेरुका गांव निवासी अशोक कुमार शर्मा उर्फ मुन्ना, कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मुकेश और रितेश कुमार सिंह उर्फ करिया उनसे एलआईसी में निवेश कराने के नाम पर रुपये लेते थे।आरोप है कि संबंधित लोगों को एलआईसी की कनेक्टिंग कंपनी बताकर अलग-

अलग कंपनियों की फर्जी रसीद और बांड दिए जाते थे।

पीड़ितों का कहना है कि उनसे 80 हजार से लेकर 13 लाख रुपये तक की रकम ली गई। सभी से मिलाकर 39,07,400 रुपये जमा कराए गए। पीड़ितों के अनुसार रुपये मांगने पर आरोपितों ने पहले मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भुगतान की बात कही।