वाराणसी के एयरपोर्ट विस्तार में भूमि अधिग्रहण पर घोटाले का आरोप

जागरण संवाददाता, वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण में करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप लगा है। पिंडरा तहसील के करमी गांव निवासी शिवलाल व जानकी देवी ने दो सितंबर 2026 को डीएम से शिकायत कर एफआइआर और सरकारी धन की वसूली की मांग की है।

आरोप है कि राजस्वकर्मियों की मिलीभगत से मौजा करमी, परगना कोलअसला की आराजी संख्या 361 की आबादी भूमि में फर्जीवाड़ा हुआ। प्रभावित व्यक्तियों की सहमति के बिना पिलर से बाहर की गैर-प्रभावित जमीन और दर्जनों मकानों को कागजों में दोगुना क्षेत्रफल व निर्माण दिखाकर बैनामा कराया गया। मुआवजा लेने के बाद भी लाभार्थी जमीन पर काबिज होकर मकान बना रहे हैं।