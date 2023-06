Sawan 2023 पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन ने कहा कि सावन में श्रद्धालु भोलेनाथ को जल चढ़ाकर सुरक्षित लौट जाएं इसके लिए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। अबकी सावन में पड़ रहे आठ सोमवार में प्रत्येक दिन छह से सात लाख लोगों की भीड़ जुटने का अनुमान है। पूर्व के अनुभव को आधार बना हम छोटी-छोटी कमियों को दुरुस्त कर रहे हैं।

काशी में पूरी तरह सुरक्षित होंगे कांवरियों के लिए मार्ग, सोमवार को सात लाख तक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान

जागरण संवाददाता, वाराणसी : पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन ने कहा कि सावन में श्रद्धालु भोलेनाथ को जल चढ़ाकर सुरक्षित लौट जाएं, इसके लिए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। अबकी सावन में पड़ रहे आठ सोमवार में प्रत्येक दिन छह से सात लाख लोगों की भीड़ जुटने का अनुमान है। पूर्व के अनुभव को आधार बना हम छोटी-छोटी कमियों को दुरुस्त कर रहे हैं, यकीन करिए सावन में बनारस के लिए सबकुछ अच्छा होगा। बैरिकेडिंग को ऐसे डिजाइन करेंगे कि किसी को चोट न आए। कांवरियां कई जिलों से वाराणसी पहुंचते हैं। प्रयागराज और भदोही से आते हैं सबसे ज्यादा भक्त सबसे ज्यादा रेला प्रयागराज से भदोही के रास्ते हमारे यहां पहुंचता है। सावन से पूर्व मार्ग दुरुस्त रहे, इसके लिए लोनिवि के अधिकारियों से हमने बात की है। डीआइजी को भी मार्ग सर्वे के लिए भेजूंगा। भीड़ की निगरानी होगी हमारी बड़ी रणनीति सोमवार को पुलिस मेला क्षेत्र, श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भ गृह में भीड़ की मानीटरिंग करेगी। सावन से पूर्व हम पड़ोस के जिलों के साथ मीटिंग भी करेंगे। एनाउंस सिस्टम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी बात एनाउंस सिस्टम ऐसा होगा कि अंतिम व्यक्ति तक बातें पहुंचती रहें। भीड़ में सुरक्षा की यही सबसे महत्वपूर्ण रणनीति होगी। गर्भगृह, मंदिर परिसर, बाहर कैफिटेरिया एरिया में 40 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन ने बताया- पड़ोस के जिलों संग बैठक कर बनाएंगे रणनीति।

