सावन पंचमी पर श्रीकाशी विश्वनाथ धाम पहुंचे एक लाख से अधिक श्रद्धालु, घाट से मंदिर तक लगी कतार

जागरण संवाददाता, वाराणसी : बम भोले अवढरदानी, अड़भंगीनाथ महादेव शिव के भक्तों का शिवनगरी में आगमन दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ट्रेनों व बसों से दूर-दूर के कांवरिए व तीर्थयात्री भगवान शिव के परम प्रिय पावन मास सावन में उनके दर्शन-पूजन व अभिषेक कर उन्हें प्रसन्न करने चाह लिए यहां पहुंच रहे हैं। हर ओर केसरिया वसन धारी शिवभक्तों का रेला चला जा रहा है तो घाटों से लेकर श्रीकाशी विश्वनाथ धाम व अन्य मंदिरों तक भक्तों की अटूट कतार दिख रही है। हर गली-सड़क बोल बम के उद्घोष से 24 घंटे गूंज रही है। 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन सावन की पंचमी तिथि शुक्रवार को 1.20 लाख भक्तों ने श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में दर्शन-पूजन कर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। चित्रकूट से अपने साथियों के संग काशी पहुंचे शिवभक्त मुरलीधर ने बताया कि पवित्र सावन मास में काशी आना सौभाग्य की बात है। यहां उन्होंने गंगा स्नान किया और फिर बाबा विश्वनाथ का दर्शन-पूजन व अभिषेक किया। अब यहां से वे लोग उज्जैन भगवान महाकाल का दर्शन-पूजन करने के लिए प्रस्थान करेंगे।

Edited By: Abhishek Pandey