Sawan 2023: काशी में कांवड़ यात्रा वाले रूट पर बंद रहेंगी मीट की दुकानें, दो माह तक जारी रहेगा प्रतिबंध

काशी में कांवड़ यात्रा वाले रूट पर बंद रहेंगी मीट की दुकानें, दो माह तक जारी रहेगा प्रतिबंध

जागरण संवाददाता, वाराणसी: कांवड़ यात्रा व सावन मेला चार जुलाई से शुरू हो रहा है। वहीं नगर निगम ने कांवर यात्रा वाले रूट पर मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध पूरे दो माह से जारी रहेगा। दूसरी ओर निगम ने तीन प्रमुख मार्गो को अतिक्रमण मुक्त घोषित किया है। यही नहीं निगम ने गोदौलिया से चितरंजन पार्क होते हुए दशाश्वमेध तक, सुंदरपुर स्थित कैंसर अस्पताल बीएचयू मार्ग तथा कैंट स्टेशन नाइट बाजार के आस पास की सड़क को अतिक्रमण मुक्त करा कर साफ कराने का दावा किया है। अतिक्रमण के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान नगर आयुक्त शिपू गिरि बताया कि सावन में श्रद्धालुओं व आम नागरिकों के लिए यातायात सुगम बनाने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए प्रवर्तन दल को निर्देश भी दिया जा चुका है। साथ ही इन मार्गो पर दोबारा अतिक्रमण न लगे। इसके लिए पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया जा रहा है। दूसरी ओर पशु चिकित्सा अधिकारी डा. अजय प्रताप सिंह ने बताया कि नगर में भोजूबीर, पांडेयपुर, हुकुलगंज, लहुराबीर, मैदागिन, बेनियाबाग, चितईपुर, मंडुवाडीह, महमूरगंज, रथयात्रा व लक्सा मार्ग पर मांस बेचने वाले करीब दो दर्जन दुकानों को चिह्नित किया गया है। ऐसे दुकानदारों से सावन में मांस व मीट की बिक्री बंद रखने की अपील की गई है। अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

