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सत्यम मिश्र ने काशी व‍िश्‍वनाथ मंद‍िर के सीईओ का पद ग्रहण किया, श्रद्धालुओं की सुविधा को बताया प्राथमिकता

By Pradyuman Pandey RamuEdited By: Abhishek sharma
Published: Tue, 22 Sep 2026 12:42 PM (IST)

सत्यम मिश्र ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास एवं विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार ग्रहण ...और पढ़ें

सत्यम मिश्र ने संभाला काशी विश्वनाथ मंदिर सीईओ का पदभार, श्रद्धालुओं की सुविधा पर जोर।

सत्यम मिश्र ने संभाला काशी विश्वनाथ मंदिर सीईओ का पदभार, श्रद्धालुओं की सुविधा पर जोर।

HighLights

  1. सत्यम मिश्र ने काशी विश्वनाथ मंदिर सीईओ का पदभार ग्रहण किया।

  2. श्रद्धालुओं की सुविधा, सुगम दर्शन को अपनी प्राथमिकता बताया।

  3. धाम की व्यवस्थाओं की गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास एवं श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद के नव नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी सत्यम मिश्र ने सोमवार को विधिवत पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने से पूर्व, सत्यम मिश्र ने अपने परिवार के साथ बाबा कालभैरव मंदिर में दर्शन-पूजन किया। इसके बाद, उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर बाबा विश्वनाथ का विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

पदभार ग्रहण के अवसर पर मंदिर न्यास और परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। सीईओ ने सभी अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुगम दर्शन और धाम की व्यवस्थाओं की गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि विश्वनाथ धाम की गरिमा बनी रहे।

सत्यम मिश्र ने अपने कार्यकाल के दौरान श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाओं पर विचार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को अधिकतम सुविधा मिल सके। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी व्यवस्थाएं समय पर और प्रभावी ढंग से लागू की जाएं।

मिश्र ने कहा, "हमारा मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को एक सुखद और यादगार अनुभव प्रदान करना है। इसके लिए हम सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करेंगे।" उन्होंने यह भी बताया कि मंदिर परिसर में स्वच्छता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

नव नियुक्त सीईओ ने यह भी कहा कि वे मंदिर की ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, "हमारी कोशिश होगी कि श्रद्धालुओं को एक आध्यात्मिक अनुभव मिले और वे यहां से सकारात्मक ऊर्जा के साथ लौटें।"

सत्यम मिश्र ने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों और आयोजनों की योजना बनाने की बात भी की, जिससे श्रद्धालुओं को और अधिक आकर्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि मंदिर न्यास और परिषद के सभी सदस्य एकजुट होकर काम करेंगे, ताकि विश्वनाथ धाम की पहचान और भी मजबूत हो सके।

सत्यम मिश्र का पदभार ग्रहण करना न केवल उनके लिए एक नई जिम्मेदारी है, बल्कि यह विश्वनाथ धाम के विकास और श्रद्धालुओं की सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी है। उनके नेतृत्व में, यह उम्मीद की जा रही है कि मंदिर की व्यवस्थाएं और भी बेहतर होंगी और श्रद्धालुओं को एक अद्वितीय अनुभव प्राप्त होगा।