काशी में उतरा सिनेमा का सतरंगी संसार, जागरण फिल्म फेस्टिवल का भव्य शुभारंभ

जागरण संवाददाता, वाराणसी। अभिनय, रंग, रहस्य, रोमांच, एक्शन, संस्कृति के समवेत स्वरूप "जागरण फिल्म फेस्टिवल" का 14वां संस्करण का भविष्यवर्म आईपी मॉल सिगरा के आईडी फ्री में शुक्रवार को हुआ।

पद्मश्री पंडित राजेश्वर आचार्य पद्मश्री दो ऋतिक सान्याल, भारतेंदु नाट्य अकादमी के अध्यक्ष डॉ रवि शंकर त्रिपाठी पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल आदि अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया।

मौसिकी समूह बीएचयू के कलाकारों ने अपने गीतों की श्रृंखला के माध्यम से महान गायिका आशा भोंसले को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात अपकमिंग फिल्म में राम की भूमिका निभाने वाले कलाकार देव शर्मा, सीता की भूमिका निभा रही अंजलि सह‍ित अन्‍य भूमिका निभा रहे किरदारों ने संवाद सत्र में फिल्म निर्माण के दौरान हुए अपने अनुभवों को साझा किया।