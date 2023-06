Varanasi News: चोरों को पकड़ने में सारनाथ पुलिस नाकाम, बेखौफ बदमाश लगातार दे रहे घटनाओं को अंजाम

अलग- अलग इलाकों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल हो गया है। लोगों की रात की नींदें अधूरी रह रही हैं। एक सप्ताह में हुई छह चोरियों ने लोगों को डरा दिया है। चोरी की घटनाओं में शामिल बदमाशों की न ही गिरफ्तारी हो रही और न ही पुरानी घटनाओं का पर्दाफाश। ऐसे में पुलिस से लोग काफी आक्रोशित हैं।

चोरों को पकड़ने में सारनाथ पुलिस नाकाम। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

वाराणसी, जागरण संवाददाता। चोरों को पकड़ने में सारनाथ पुलिस नाकाम साबित हो रही है। चोरों पर ना तो अंकुश लगा पा रही और ना ही पुरानी चोरियों का खुलासा कर पा रही है। एक सप्ताह में हुई अलग-अलग स्थानों पर छह चोरियां इसका सुबूत हैं। ऐसे में लोग पुलिस की कार्य प्रणाली से विशेष आहत हैं। यह है मामला एक सप्ताह में हुई चोरी के आंकड़ों पर गौर करें तो चोर भारी पड़ते ही नजर आएंगे। 26 जून की रात चोरों ने श्री श्रेयांश नाथ दिगंबर जैन मंदिर में वारदात की थी। कथित रूप से अष्टधातु की चार मूर्तियां चोर उठा ले गए थे। इससे पूर्व बीते शनिवार 24 जून को शक्तिपीठ आश्रम कालोनी निवासी सेवानिवृत्त रेलकर्मी विजय शंकर लाल श्रीवास्तव के मकान में खिड़की का ग्रिल तोड़ कर घुसे चोर नौ लाख के जेवरात और एक लाख रुपये की नकदी चोरी कर ले गए थे। पुलिस इस मामले में कुछ कर भी नहीं पाई थी कि 25 जून रविवार की रात चोरी की दूसरी घटना हो गई। न्यू कालोनी हिरामनपुर में रहने वाले पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त राजेन्द्र सिंह यादव के मकान में खिड़की का ग्रिल तोड़ कर घुसे चोर 11 हजार रुपये और घर के समान समेट ले गए। हालांकि, पुलिस दबिश देने की बात जरूर कह रही लेकिन एक सप्ताह का नतीजा जनसामान्य को बेचैन करने वाला ही है।

