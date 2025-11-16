जागरण संवाददाता, वाराणसी। सारनाथ के सारनाथ इन्क्लेव कालोनी के दारोगा के बन्द मकान में रात में चोर घुस कर लाखों रुपये के आभूषण व लाख रुपया नकदी ले गए। पुत्री के शादी के लिए रखा आभूषण भी ले गए। चोरों ने आराम से पूरे मकान को खंगाल दिया।

बताया जाता है कि गोरखपुर के रहने वाले अनिल यादव सारनाथ के खजुही स्थित सारनाथ इन्क्लेव कालोनी में मकान बनवाकर रहते हैं। वर्तमान में जौनपुर जिले में जफराबाद थाने पर उपनिरिक्षक के पद पर तैनात हैं। वे शनिवार की दोपहर बाद परिवार सहित अपने घर गोरखपुर पोती के मुंडन संस्कार में शामिल होने के लिए पड़ोस की मंजू से देखने की बात कह कर गए थे।

बन्द मकान देख कर चोरों ने बाउंड्री फांद अंदर घुस कर मेन दरवाजा की कुंडी तोड़ कर अंदर तीन कमरे का ताला तोड़ कर उसमें रखी अलमारी को चांड कर सोने की अंगूठी 12, हार, कान का झुमका दो जोड़ी, मांगटीका, नथिया, कान कि बाली 2 जोड़ी, झाला, चेन, चांदी की पैजनी तीन जोड़ी, 12 बिछिया, सहित 1 लाख रुपया नकद ले गए।