सारनाथ में दारोगा के बन्द मकान में फ्रिज तक को खंगाल डाला, लाखों के आभूषण नकदी चोरी
सारनाथ में एक दारोगा के बंद घर में चोरों ने धावा बोला। चोरों ने घर के फ्रिज तक को खंगाल डाला और लाखों रुपये के आभूषण और नकदी चुरा ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दारोगा के घर में चोरी से इलाके में सनसनी फैल गई है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। सारनाथ के सारनाथ इन्क्लेव कालोनी के दारोगा के बन्द मकान में रात में चोर घुस कर लाखों रुपये के आभूषण व लाख रुपया नकदी ले गए। पुत्री के शादी के लिए रखा आभूषण भी ले गए। चोरों ने आराम से पूरे मकान को खंगाल दिया।
बताया जाता है कि गोरखपुर के रहने वाले अनिल यादव सारनाथ के खजुही स्थित सारनाथ इन्क्लेव कालोनी में मकान बनवाकर रहते हैं। वर्तमान में जौनपुर जिले में जफराबाद थाने पर उपनिरिक्षक के पद पर तैनात हैं। वे शनिवार की दोपहर बाद परिवार सहित अपने घर गोरखपुर पोती के मुंडन संस्कार में शामिल होने के लिए पड़ोस की मंजू से देखने की बात कह कर गए थे।
बन्द मकान देख कर चोरों ने बाउंड्री फांद अंदर घुस कर मेन दरवाजा की कुंडी तोड़ कर अंदर तीन कमरे का ताला तोड़ कर उसमें रखी अलमारी को चांड कर सोने की अंगूठी 12, हार, कान का झुमका दो जोड़ी, मांगटीका, नथिया, कान कि बाली 2 जोड़ी, झाला, चेन, चांदी की पैजनी तीन जोड़ी, 12 बिछिया, सहित 1 लाख रुपया नकद ले गए।
इस दौरान चोर किचन में घुसकर फ्रिज को भी खंगाले। चोर दक्षिण की तरफ से दरवाजा खोल कर भाग गए। जब सुबह पड़ोस की मंजू ने दरवाजा खुला देखा तो अनिल यादव को फोन कर सूचना दी। चोरी की सूचना पर पहुची स्थानीय पुलिस ने जांच किया और डॉग स्क्वायड टीम पहुंची। खोजी कुत्ता मकान के पूरब दिशा की तरफ 100 मीटर जाकर रुक गया।
