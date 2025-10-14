Language
    सफाई कर्मी के न‍िधन से आक्रोश‍ित कर्मचार‍ियों ने शव को सड़क पर रखकर क‍िया चक्‍काजाम

    Updated: Tue, 14 Oct 2025 11:02 AM (IST)

    चांदमारी पुलिस चौकी के समीप टीएफसी मोड पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। हरहुआ के काजी सराय में हाल ही में हुई एक दुर्घटना में घायल नगर निगम के सफाई कर्मी सत्य प्रकाश (32 वर्ष) की हरहुआ के हेल्थ सिटी में इलाज के दौरान बीती रात मृत्यु हो गई। सत्य प्रकाश पयागपुर बीरापट्टी बड़ागांव के निवासी थे। उनकी मौत के बाद परिजनों और अन्य सफाई कर्मियों ने शिवपुर थाना क्षेत्र के चांदमारी पुलिस चौकी के समीप टीएफसी मोड पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया।

    इस घटना की सूचना मिलने पर एसीपी कैंट और शिवपुर पुलिस मौके पर पहुंची। चांदमारी के टीएफसी मोड़ पर सफाई कर्मी और मृतक के स्वजन शव रखकर चक्का जाम किए हुए हैं। मृतक के परिजनों ने उचित मुआवजे की मांग की है। एसीपी कैंट और थाना प्रभारी शिवपुर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि पोस्टमार्टम के बाद उचित मुआवजा दिया जाएगा।

    सफाई कर्मी हाथों में झाड़ू लिए चांदमारी भोजूबीर मार्ग को जाम किए हुए हैं। मृतक के परिजन 35 लाख रुपए मुआवजा, पत्नी को नौकरी और तत्काल सहायता राशि की मांग पर अड़े हुए हैं। यह घटना न केवल एक व्यक्ति की मौत का मामला है, बल्कि यह सफाई कर्मियों के अधिकारों और सुरक्षा की भी एक गंभीर चिंता का विषय है।

    स्थानीय निवासियों और सफाई कर्मियों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं अक्सर होती हैं और सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सफाई कर्मियों ने कहा कि वे अपने साथी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक वे चक्का जाम जारी रखेंगे।

    इस घटना ने स्थानीय समुदाय में गहरा सदमा पहुंचाया है। मृतक के परिवार में उनके छोटे बच्चे और पत्नी हैं, जो अब आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। स्थानीय नेताओं ने भी इस मुद्दे पर ध्यान देने का आश्वासन दिया है और कहा है कि वे मृतक के परिवार की मदद के लिए आगे आएंगे।

    सफाई कर्मियों की यह मांग है कि उन्हें भी सुरक्षा और उचित मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। यह घटना एक बार फिर से यह दर्शाती है कि सफाई कर्मियों की मेहनत और बलिदान को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

    स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि वह इस मामले को गंभीरता से ले और मृतक के परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाए। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि सफाई कर्मियों को सुरक्षित कार्य वातावरण मिल सके।