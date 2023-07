Varanasi News देश की आध्यात्मिक नगरी वाराणसी में मंदिरों का महाकुंभ आज से शुरू हो गया है। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हो रहे तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो का उद्घाटन आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघचालक मोहन भागवत ने किया। इस कार्यक्रम में भारत के 350 और दूसरे देशों के 35 मन्दिरों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।

संघ प्रमुख ने की इंटरनेशनल टेम्‍पल्‍स कन्‍वेंशन एंड एक्‍सपो की शुरूआत

Your browser does not support the audio element.