कैबिनेट बैठक : सम्पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का संचालन अब साई को, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र भी बनेगा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। योगी कैबिनेट ने वाराणसी में निर्माणाधीन डॉ. सम्पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, सिगरा के संचालन, प्रबंधन और रखरखाव के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के साथ हुए एमओयू को मंजूरी दे दी है। यह स्टेडियम ‘खेलो इंडिया’ योजना के तहत विकसित किए गए आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। इस एमओयू के अंतर्गत स्टेडियम परिसर में मौजूद खेल सुविधाओं, जैसे भवन, ढांचे, मैदान और अन्य अवसंरचनाओं को साई को सौंपा जाएगा, जिससे राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना और संचालन सुचारु रूप से हो सके।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनने के बाद प्रदेश के उभरते खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच मिलेगा। विभिन्न आयु वर्गों और खेल विधाओं के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की जाएगी और उन्हें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे न केवल उत्तर प्रदेश की खेल प्रतिभा को मजबूती मिलेगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व भी सशक्त होगा।

सरकार का मानना है कि इस पहल से खिलाड़ियों के सामने भविष्य में रोजगार और खेल करियर दोनों की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके साथ ही, वाराणसी देश के प्रमुख खेल केंद्रों में से एक के रूप में उभरकर सामने आएगा। इस एमओयू के माध्यम से, स्टेडियम में खेल सुविधाओं का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और संसाधनों का लाभ मिल सके। यह कदम न केवल खिलाड़ियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्रदेश के खेल बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करेगा।