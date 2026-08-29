वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के थानों में बदलाव की सुगबुगाहट, साक्षात्कार पूर्ण होने के बाद क्राइम मीटिंग, थानेदारी को लेकर मंथन
वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में कई थानों की कमान आज बदली जा सकती है। योग्य थानेदारों के लिए साक्षात्कार पूरे हो ...और पढ़ें
HighLights
वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में कई थानों की कमान बदली जाएगी।
योग्य थानेदारों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई।
आज शाम अपराध समीक्षा बैठक में थानेदारों पर अंतिम फैसला।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। कमिश्नरेट के कई थानों की कमान आज दूसरे हाथों में दी जा सकती है। योग्य थानेदारों की तलाश के लिए कई दिनों से चल रहा साक्षात्कार खत्म हो चुका है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल लगभग दो दर्जन मानक बनाए थे, जिस पर साक्षात्कार के दौरान दारोगा, इंस्पेक्टर कसे जा रहे थे।
अभी तक की परंपरा के मुताबिक अपराध समीक्षा बैठक के बाद ही थानेदार बदले जाते हैं, जो आज शाम छह बजे से आठ बजे तक चलना है। पुलिस कमिश्नरेट में अंतिम बार बीते 12 अप्रैल को कई थानेदार बदले थे। कमिश्नरेट से जारी हुई थानेदारों की सूची में वर्ष 2019 बैच के लोगों को तरजीह दी गई थी।
हालांकि, उस बैच के खराब पर्फामेंस को देखते हुए कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर रहे मुथा अशोक जैन ने चौकी इंचार्ज बनाने तक पर रोक लगा दी थी। ऐसे में 2019 बैच के लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा और निर्धारित समय पूर्ण होने के बाद तैनाती मिलने का दाैर शुरू हुआ।
वर्तमान में वर्ष 2019 बैच के चार दारोगा थानों की कमान संभाले हुए हैं। कई ऐसे में हैं, जो किसी तरह थानेदार बनने की जोर आजमाइश में लगे हैं। मंत्री, विधायक के अलावा पुलिस और प्रशासन में उच्च पदों पर बैठे लोगों से तार जोड़े हुए हैं, जिससे थानेदारी मिल जाए। इसी बीच पुलिस कमिश्नर के साक्षात्कार शुरू करने से कइयों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी हैं।