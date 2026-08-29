जागरण संवाददाता, वाराणसी। कमिश्नरेट के कई थानों की कमान आज दूसरे हाथों में दी जा सकती है। योग्य थानेदारों की तलाश के लिए कई दिनों से चल रहा साक्षात्कार खत्म हो चुका है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल लगभग दो दर्जन मानक बनाए थे, जिस पर साक्षात्कार के दौरान दारोगा, इंस्पेक्टर कसे जा रहे थे।

अभी तक की परंपरा के मुताबिक अपराध समीक्षा बैठक के बाद ही थानेदार बदले जाते हैं, जो आज शाम छह बजे से आठ बजे तक चलना है। पुलिस कमिश्नरेट में अंतिम बार बीते 12 अप्रैल को कई थानेदार बदले थे। कमिश्नरेट से जारी हुई थानेदारों की सूची में वर्ष 2019 बैच के लोगों को तरजीह दी गई थी।

हालांकि, उस बैच के खराब पर्फामेंस को देखते हुए कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर रहे मुथा अशोक जैन ने चौकी इंचार्ज बनाने तक पर रोक लगा दी थी। ऐसे में 2019 बैच के लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा और निर्धारित समय पूर्ण होने के बाद तैनाती मिलने का दाैर शुरू हुआ।