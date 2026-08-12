रैकेट से वर्दी तक का सफर: जानें वाराणसी की अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन स्टार रुद्राणी जायसवाल की कहानी

अरुण कुमार मिश्र, वाराणसी। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कई बार अपने ही डर, परिस्थितियों और समाज के सोच से लड़ना पड़ता है। खासकर किसी लड़की के लिए खेल के मैदान में अपना मुकाम बनाना केवल प्रतिभा का सवाल नहीं होता। उसके सामने पढ़ाई, परिवार की चिंता, घर की जिम्मेदारियां, सुरक्षा, भविष्य और समाज के सवाल एक साथ खड़े होते हैं।

वाराणसी की रुद्राणी जायसवाल ने इन तमाम चुनौतियों के बीच अपने रैकेट को थामा और धीरे-धीरे उस मुकाम तक पहुंचीं, जहां आज उनकी पहचान एक अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी और उत्तर प्रदेश पुलिस की खिलाड़ी पुलिसकर्मी के रूप में है। रुद्राणी ने वर्ष 2024 में ‘कुशल खिलाड़ी योजना’ यानी स्पोर्ट्स कोटा के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हासिल की। वर्तमान में उनकी तैनाती प्रयागराज में है। पुलिस की वर्दी मिलने के बाद भी उन्होंने खेल को नहीं छोड़ा। उनके लिए मैदान और नौकरी दोनों जिम्मेदारी हैं और दोनों को साथ लेकर वह आगे बढ़ रही हैं।

रुद्राणी की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में महिला युगल में 91वीं विश्व रैंकिंग शामिल है। वह भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 14 से अधिक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट खेल चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पदक जीते हैं। वाराणसी की वह लगातार सात बार जिला चैंपियन भी रह चुकी हैं।

यह सफलता एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं है। इसके पीछे वर्षों का अभ्यास और त्याग है। एक लड़की के लिए खेल को गंभीरता से आगे बढ़ाना कई बार परिवार के सामने भी चुनौती बन जाता है। पढ़ाई छूटने का डर, प्रतियोगिताओं के लिए दूसरे शहरों में जाना, समय और सुरक्षा की चिंता तथा भविष्य को लेकर सवाल हर कदम पर परीक्षा होती है। इसके साथ घर और परिवार की जिम्मेदारियां भी होती हैं।

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