100 वर्ष की संघ यात्रा: स्वतंत्रता आंदोलन में हेडगेवार दो बार गए जेल, रिहा होने पर पं. मोतीलाल नेहरू ने किया था स्वागत

जागरण संवाददाता, वाराणसी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल ने रविवार को संघ की स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता को लेकर महत्वपूर्ण बातें साझा कीं। उन्होंने बताया कि आरएसएस के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार कांग्रेस से जुड़े रहे थे और स्वतंत्रता आंदोलन में सौराष्ट्र के महामंत्री रहते हुए दो बार जेल भी गए थे।

वह बंगाल के क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति के सदस्य भी रहे। डॉ. हेडगेवार जब जेल से रिहा हुए, तो उनके स्वागत में पंडित मोतीलाल नेहरू स्वयं पहुंचे थे। डॉ. हेडगेवार ने देश की समस्याओं और आवश्यकताओं का गहन अध्ययन कर उनके समाधान को संघ के कार्यों का अभिन्न हिस्सा बनाया।

उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों स्वयंसेवकों ने अपने दायित्व दूसरों को सौंपकर जेल यात्रा की।डा. कृष्ण गोपाल सांस्कृतिक संकुल में संघ के काशी महानगर द्वारा आयोजित 100 वर्ष की संघ यात्रा संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। संघ के शताब्दी वर्ष की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू समाज अब समझने लगा है कि वह निकृष्ट या संकुचित नहीं है।

यदि कोई आघात करेगा तो वह प्रतिरोध करने में सक्षम है। लोगों में अब न भय है, न घबराहट, बल्कि हिंदू समाज जागृत और चैतन्य हुआ है। उन्होंने आह्वान किया कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए परिवार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखा जाए।

जेन-जी से जुड़े प्रश्न पर कहा कि छोटी-मोटी सामाजिक हलचलों से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। सुझाव दिया कि परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद किया जाए और उन्हें धर्म-संस्कृति, समयानुकूल जीवन-शुद्धता, दूसरों को सुनने और सहयोग करने जैसे मूल्यों की ओर प्रेरित किया जाए।

उन्होंने महामना पं. मदन मोहन मालवीय की मितव्ययिता का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत इन्हीं मूल्यों के माध्यम से विश्व को एक नई दृष्टि दे सकता है, क्योंकि यह मार्ग हम ही दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश में कुछ चुनौतियां जरूर हैं, परंतु स्थिति निराशाजनक नहीं है।