वाराणसी में आरपीएफ ने द्वारिका एक्सप्रेस में तस्करों के चंगुल से 15 बच्चों को कराया मुक्त

जासं, वाराणसी। आरपीएफ की टीम ने मंगलवार को द्वारिका एक्सप्रेस में तस्करों के चंगुल से 15 बच्चों को मुक्त कराया। एक युवती सहित तीन लोगों को कैंट स्टेशन पर हिरासत में ले लिया गया। जो बच्चों के बचपन को मजदूरी के दलदल में धकेलने ले जा रहे थे।

मौके पर पहुंची पुलिस कमिश्नरेट की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट तस्करों से पूछताछ कर रही है। आरपीएफ इंस्पेक्टर संदीप यादव के अनुसार उन्हें गोहाटी से ओखा जाने वाली गाड़ी संख्या - 15636 द्वारिका एक्सप्रेस मे बच्चों के तस्करी की आशंका काफी दिनों से थी।

जिसके मद्देनजर ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते की टीम को ट्रेनों में चेकिंग का निर्देश दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन- वाराणसी सेक्शन में उनकी टीम द्वारिका एक्सप्रेस के पिछले जनरल कंपार्टमेंट को चेक कर रही थी। जहां, अलग - अलग समूह में 15 बच्चे दिखे। ट्रेन कैंट स्टेशन स्थित प्लेटफार्म नंबर आठ पर पहुंची। जहां पहले से मौजूद आरपीएफ के जवानों ने बच्चे और तस्करों को नीचे उतार लिया।

बच्चों में छह साल की बच्ची तस्करों के चंगुल से मुक्त बच्चों में छह साल की बच्ची भी शामिल है। गाजीपुर के दिलदार नगर की रहने वाली तस्कर सीमा ने बताया कि वह बच्ची को उसकी मां से मिलवाने जा रही थी। उसने बताया कि शेष नौ बच्चों को गुजरात के राजकोट में एक कंपनी में नौकरी दिलाने ले जा रही थी।