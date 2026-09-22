वाराणसी में बीज भंडार से मिले कोदो के बीज से बनाई रोटी, खाने के बाद पांच लोगों की तबीयत बिगड़ी

जागरण संवाददाता, वाराणसी (सेवापुरी)। जंसा थाना क्षेत्र के खिल्लूपुर गांव में रविवार की शाम कोदो के बीज से बनी रोटी खाने के बाद एक ही परिवार के पांच सदस्यों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। घटना के बाद परिजनों में अफरा-तफरी मच गई।

आनन-फानन सभी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है।मिली जानकारी के अनुसार, खिल्लूपुर निवासी उमाशंकर पटेल ने सेवापुरी बहुउद्देशीय केंद्र से खेत में बुवाई के लिए कोदो का बीज लिया था। बताया जा रहा है कि बीज पर कीटनाशक दवा लगी हुई थी। बुवाई नहीं होने के कारण परिवार ने कथित तौर पर उसी बीज की पिसाई कर आटा तैयार कर लिया। इसके बाद रविवार की देर शाम इसी आटे से बनी रोटी परिवार के सदस्यों ने खा ली बताया गया कि भोजन करने के कुछ ही घंटों बाद उमाशंकर पटेल समेत परिवार के पांच सदस्यों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी।