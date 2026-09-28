जौनपुर के रोहित यादव ने एशियन गेम्स में भाला फेंक में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया

जागरण संवाददाता, वाराणसी। जापान में खेले जा रहे एशियन गेम्स के पुरुष भाला फेंक फाइनल में भारत के रोहित यादव ने 84.35 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। वाराणसी से जुड़े रोहित ने फाइनल में अपने दमदार प्रयास से पोडियम पर जगह बनाई। वहीं भारत के ही यशवीर ने 85.72 मीटर की दूरी नापकर रजत पदक हासिल किया।

प्रतियोगिता में श्रीलंका के खिलाड़ी ने 88.55 मीटर का भाला फेंकते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। रोहित ने मुकाबले में अपनी तकनीक और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए भाले को 84.35 मीटर तक पहुंचाया। उनका यह प्रदर्शन उन्हें एशियन स्तर की इस बड़ी प्रतियोगिता में पदक दिलाने में सफल रहा। फाइनल में भारतीय चुनौती को यशवीर ने भी मजबूत किया।

उनके 85.72 मीटर के थ्रो ने उन्हें रजत पदक दिलाया। भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से भाला फेंक में देश को दो पदक मिले। रोहित का वाराणसी से खास जुड़ाव है। वह बीएलडब्ल्यू में कार्यरत हैं और मूल रूप से जौनपुर के डभिया के रहने वाले हैं। बड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुके रोहित के लिए यह पदक वापसी के सफर में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।