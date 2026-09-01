वाराणसी में खेत में मिले नवजात को रोहनिया थाना प्रभारी ने अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाया

जागरण संवाददाता, (रोहनिया) वाराणसी। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना रोहनिया क्षेत्र के गोविंदपुर से गंगापुर पर पर देखने को मिली। बगीचे के पास एक खेत में नवजात बच्चे को किसी निर्दयी मां ने लोकलाज के भय से मरने के लिए फेंक दिया था। भूख से तड़प रहे बच्चे की सूचना थाना प्रभारी निरीक्षक रोहनिया राजू सिंह को मिली।

तत्काल मौके पर पहुंचे तो मासूम की सांसे चल रही थी। उन्होंने तत्काल बच्चे को पास के अनंत हास्पिटल रोहनिया लेकर पहुंचे जहां निदेशक डा. आलोक शर्मा ने तत्काल डॉक्टरों के साथ बच्चे का उपचार करते हुए उसे नई जिंदगी दी। थाना प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह की सक्रियता से समय पर बच्चे को इलाज मिलने से न सिर्फ जान बच गई बल्कि मानवता जिंदा हुई।