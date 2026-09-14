वाराणसी में दीवार फांदकर जनरल स्टोर की दुकान में चोरी, हजारों का सामान और नकदी ले गए चोर

जागरण संवाददाता (सेवापुरी) वाराणसी। जंसा थाना छेत्र के हाथी बाजार में किराए के मकान में रहने वाले दिनेश गुप्ता की जनरल स्टोर की दुकान में रविवार की रात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोर दुकान से करीब 10 हजार रुपये का सामान और लगभग दो हजार रुपये नकद लेकर फरार हो गए।

जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह करीब 6 बजे दिनेश गुप्ता अपने किराए के मकान से दुकान पर पहुंचे तो दुकान का सामान बिखरा पड़ा था। दुकान में चोरी होने की जानकारी होते ही उन्होंने तत्काल 112 नंबर पर सूचना दी।