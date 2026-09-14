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वाराणसी में दीवार फांदकर जनरल स्टोर की दुकान में चोरी, हजारों का सामान और नकदी ले गए चोर

By Sujeet SinghEdited By: Abhishek sharma
Published: Mon, 14 Sep 2026 10:38 AM (IST)

वाराणसी के जंसा थाना क्षेत्र में एक जनरल स्टोर में चोरों ने दीवार फांदकर हजारों रुपये का सामान और नकदी ...और पढ़ें

वाराणसी के जंसा में जनरल स्टोर में चोरी हजारों का सामान और नकदी गायब।

वाराणसी के जंसा में जनरल स्टोर में चोरी हजारों का सामान और नकदी गायब।

HighLights

  1. जंसा के हाथी बाजार में जनरल स्टोर में हुई चोरी की घटना।

  2. चोरों ने दुकान से हजारों का सामान और नकदी चुराई।

  3. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की, कार्रवाई का आश्वासन।

जागरण संवाददाता (सेवापुरी) वाराणसी। जंसा थाना छेत्र के हाथी बाजार में किराए के मकान में रहने वाले दिनेश गुप्ता की जनरल स्टोर की दुकान में रविवार की रात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोर दुकान से करीब 10 हजार रुपये का सामान और लगभग दो हजार रुपये नकद लेकर फरार हो गए।

जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह करीब 6 बजे दिनेश गुप्ता अपने किराए के मकान से दुकान पर पहुंचे तो दुकान का सामान बिखरा पड़ा था। दुकान में चोरी होने की जानकारी होते ही उन्होंने तत्काल 112 नंबर पर सूचना दी।

इसके बाद जंसा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच-पड़ताल की। पुलिस ने दुकानदार को मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हाथी राम बाबा मंदिर के कुछ कदम की दूरी पर हुई चोरी की घटना से स्थानीय दुकानदारों और लोगों में चिंता का माहौल है।