प्रथम दिन मां शैलपुत्री स्वरूप के दर्शन-पूजन का विधान, अभिजित मुहूर्त में घट स्थापना

जागरण संवाददाता, वाराणसी। मां आदिशक्ति की आराधना-उपासना का पवित्र काल शारदीय नवरात्र रविवार से आरंभ हो रहा है। इसके लिए शनिवार को ही सारी तैयारियां पूरी कर ली गईं। घर-घर में साफ-सफाई कर मां की चौकी स्थापित की गई।

अब प्रतीक्षा है तो मां के आगमन की। रविवार को चित्रा और वैधृति योगों के प्रभाव के कारण दिन में 11:20 बजे से 12:07 बजे तक अभिजित मुहूर्त में घट स्थापना की जाएगी। इसके साथ हर घर और मंदिर में आरंभ हो जाएंगे दस दिवसीय साधना के अनुष्ठान। कहीं सप्तशती के स्वर गूंजेंगे तो साधक अपने इष्ट मंत्रों का जाप कर मां आदिशक्ति को प्रसन्न कर उनका आशीष पाएंगे।

पूरे दस दिनों तक चलने वाले इन अनुष्ठानों की पूर्णाहुति 20 अक्टूबर महानवमी को यज्ञ-हवन व कन्या पूजन के साथ होगा। प्रथम दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप के दर्शन-पूजन के विधान को देखते हुए शनिवार को मां शैलपुत्री के धाम में पूरे दिन साफ-सफाई का क्रम चला और रंग-रोगन किया गया।