जागरण संवाददाता, वाराणसी। वाराणसी में सद्गुरु ऋतेश्वर महाराज ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र की सुख-समृद्धि और कल्याण के लिए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री बताते हुए दीर्घायु होने की कामना की।

राहुल गांधी के “80 प्रतिशत मांसाहारी” बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ऋतेश्वर महाराज ने कहा कि उनके पास कोई आंकड़ा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की बहुसंख्यक जनता आज भी शाकाहार को प्राथमिकता देती है। उन्होंने जीव हत्या को उचित नहीं मानते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में इसका समर्थन नहीं है।

ऋतेश्वर महाराज ने काशी, अयोध्या और मथुरा का उल्लेख करते हुए कहा कि इन स्थानों से सनातनी हिंदुओं की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। ज्ञानवापी मस्जिद के संदर्भ में उन्होंने कहा कि इसे हिंदुओं को सौंपने से आपसी सौहार्द बढ़ेगा।

ऋतेश्वर महाराज ने अपने विचारों के माध्यम से न केवल धार्मिक आस्था को व्यक्त किया, बल्कि समाज में आपसी सौहार्द और सहिष्णुता की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उनका यह बयान इस समय में महत्वपूर्ण है, जब देश में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच संवाद और समझ की आवश्यकता है।