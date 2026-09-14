वाराणसी में बढ़ते कूड़े ने करसड़ा प्लांट की बढ़ाई चुनौती, अब 1100 टन रोज का बढ़ा दबाव

जागरण संवाददाता, वाराणसी। शहर में कूड़े का उत्पादन तेजी से बढ़ने से करसड़ा स्थित सालिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट पर दबाव बढ़ गया है। पहले जहां रोजाना 600 से 700 टन कूड़ा पहुंचता था, अब इसकी मात्रा करीब 1100 टन प्रतिदिन हो गई है। बढ़ते भार को देखते हुए नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने रविवार को प्लांट का निरीक्षण कर प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए।

आरडीएफ लाइन का पूरा सामान पहुंच चुका है, जिसे जल्द स्थापित कर संचालन शुरू करने को कहा गया है। लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट को पूरी क्षमता से संचालित करने के लिए प्रस्ताव तैयार होगा। उत्पादित कंपोस्ट को सुरक्षित रखने के लिए पक्का फर्श और शेड भी बनाया जाएगा।