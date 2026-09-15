क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की शादी की डेट फिक्स, लखनऊ में होंगी वैवाहिक रस्में

जागरण संवाददाता, वाराणसी। मछलीशहर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज और भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रिंकू सिंह की शादी की तारीख तय हो गई है। प्रिया सरोज के पिता और केराकत विधायक तूफानी सरोज ने पुष्टि की है कि दोनों का विवाह चार दिसंबर को लखनऊ के रमाडा होटल में होगा।

विधायक तूफानी सरोज के अनुसार, दोनों परिवारों की सहमति से विवाह की तारीख और स्थल तय किया गया है। शादी की तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। विवाह समारोह पूरे विधि-विधान से आयोजित किया जाएगा। प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की सगाई जून 2025 में हुई थी। इसके बाद से दोनों लगातार चर्चा में रहे हैं। विवाह समारोह में राजनीति, प्रशासन और क्रिकेट जगत से जुड़े कई प्रमुख लोगों के शामिल होने की संभावना है।