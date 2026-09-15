Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की शादी की डेट फिक्स, लखनऊ में होंगी वैवाहिक रस्में

By Digital Desk Edited By: Shivam Yadav
Published: Tue, 15 Sep 2026 07:14 PM (IST)

समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज और भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह की शादी 4 दिसंबर को लखनऊ के रमाडा होटल में होगी।

News Article Hero Image

जागरण संवाददाता, वाराणसी। मछलीशहर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज और भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रिंकू सिंह की शादी की तारीख तय हो गई है। प्रिया सरोज के पिता और केराकत विधायक तूफानी सरोज ने पुष्टि की है कि दोनों का विवाह चार दिसंबर को लखनऊ के रमाडा होटल में होगा।

विधायक तूफानी सरोज के अनुसार, दोनों परिवारों की सहमति से विवाह की तारीख और स्थल तय किया गया है। शादी की तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। विवाह समारोह पूरे विधि-विधान से आयोजित किया जाएगा।

प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की सगाई जून 2025 में हुई थी। इसके बाद से दोनों लगातार चर्चा में रहे हैं। विवाह समारोह में राजनीति, प्रशासन और क्रिकेट जगत से जुड़े कई प्रमुख लोगों के शामिल होने की संभावना है।