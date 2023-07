Varanasi News: रिंग रोड से जोड़े जाएंगे 170 गांव और बस्तियों के मार्ग, बढ़ेगा रोजगार

रिंग रोड के आसपास बसें गांवों और बस्तियों का सीधा कनेक्ट होगा। कई गांवों और बस्तियों का रास्ता है और कुछ का नहीं है ऐसे में वहां रहने वालों को काफी घूमकर आना-जाना पड़ता है। वहां से रास्ता बनने के साथ रहवासियों को आवागमन सुगम होगा। साथ ही उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। फिलहाल जिन गांवों का रास्ता कनेक्ट है वह सुव्यवस्थित नहीं है।

रिंग रोड से जोड़े जाएंगे 170 गांव और बस्तियों के मार्ग, बढ़ेगा रोजगार

जागरण संवाददाता, वाराणसी : रिंग रोड के आसपास बसें गांवों और बस्तियों का सीधा कनेक्ट होगा। कई गांवों और बस्तियों का रास्ता है और कुछ का नहीं है, ऐसे में वहां रहने वालों को काफी घूमकर आना-जाना पड़ता है। वहां से रास्ता बनने के साथ रहवासियों को आवागमन सुगम होगा। साथ ही उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। वाराणसी विकास प्राधिकरण की 129वीं बोर्ड की बैठक में सहमति बनने के साथ अब उस दिशा में वीडीए संग संबंधित विभाग काम शुरू करेगा। फिलहाल जिन गांवों का रास्ता कनेक्ट है वह सुव्यवस्थित नहीं है। अचानक रोड पर आने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। शहरी सीमा का हो रहा विस्तार राजातालाब से हरहुआ होते संदहा तक रिंग रोड बनाया गया है। इसके साथ ही शहरी सीमा का विस्तार हो गया है। रिंग रोड फेज दो राजातालाब से हरहुआ तक सर्विस रोड बना है लेकिन कई गांवों और बस्तियों का सीधा संपर्क नहीं हो पाया है। वे आज भी गांव के लिंक रोड या चकरोड के सहारे आते-जाते हैं जबकि वह रिंग रोड से काफी नजदीक हो गए हैं। वीडीए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर गांवों और बस्तियों को जोड़ने का काम करेगा। उधर, रिंग रोड फेज एक पर सर्विस रोड नहीं बना है, फिर भी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सड़क बनाया जाएगा जिससे दुर्घटनाएं न हों।

