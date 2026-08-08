रेलवे से संबंधित न्यायालयी मामलों की वाराणसी में समीक्षा, पुराने मामलों के निस्तारण की बनी रणनीति
पूर्वोत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक विनोद कुमार शुक्ल ने वाराणसी मंडल में रेलवे से संबंधित आर्बिट्रेशन, भूमि और स्थापना के न्यायिक मामलों की समीक्षा की ...और पढ़ें
HighLights
अपर महाप्रबंधक ने न्यायिक मामलों की विस्तृत समीक्षा की।
लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष जोर दिया।
अधिकारियों को प्रभावी पैरवी और निगरानी के निर्देश दिए।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के अपर महाप्रबंधक विनोद कुमार शुक्ल ने शनिवार को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सभागर कक्ष में वाराणसी मंडल से संबंधित आर्बिट्रेशन, भूमि एवं स्थापना संबंधी न्यायिक मामलों की विस्तृत समीक्षा की। इस समीक्षा के दौरान लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की वर्तमान स्थिति, प्रगति तथा उनके शीघ्र निस्तारण के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई।
अपर महाप्रबंधक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित न्यायालयीन मामलों की नियमित रूप से व्यक्तिगत स्तर पर निगरानी करें। इसके साथ ही, मामलों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के लिए रेलवे के अधिवक्ताओं को समय-समय पर आवश्यक तथ्यों एवं अभिलेखों के साथ समुचित रूप से ब्रीफ करें। उन्होंने कहा कि न्यायालयों के समक्ष रेलवे का पक्ष प्रभावी, तथ्यपरक एवं सुदृढ़ ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
उन्होंने विशेष रूप से पुराने एवं लंबे समय से लंबित न्यायिक मामलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर देते हुए संबंधित अधिकारियों को ऐसे मामलों में प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में वाराणसी मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक (ऑपरेशन) अशोक वर्मा, अपर मंडल रेल प्रबंधक (इन्फ्रा) अजय सिंह, उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पंकज पाण्डेय, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अभिनव कुमार सिंह, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (प्रथम) शैलेन्द्र सिंह, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (द्वितीय) विनीत कुमार, मंडल कार्मिक अधिकारी दया शंकर, विधि अधिकारी राम निहोरा लाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में न्यायालयीन मामलों की प्रभावी निगरानी, समयबद्ध एवं सुदृढ़ पैरवी तथा लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। अपर महाप्रबंधक ने सभी संबंधित अधिकारियों से न्यायालयीन मामलों में समन्वय के साथ कार्य करते हुए रेलवे के हितों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया।
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इस प्रकार की समीक्षा बैठकें रेलवे के कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अधिकारियों को दिए गए निर्देशों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि न्यायालयीन मामलों का निस्तारण समय पर हो सके, जिससे रेलवे के कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न न हो।अपर महाप्रबंधक की इस पहल से यह स्पष्ट होता है कि रेलवे प्रशासन न्यायालयीन मामलों के प्रति गंभीर है और वह लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है।