आईआईटी बीएचयू में नवीनीकृत फैकल्टी टी क्लब का शुभारंभ, शिक्षकों के लिए संवाद और सहयोग का नया मंच

जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी में मंगलवार को नवीनीकृत फैकल्टी टी क्लब का उद्घाटन किया गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डाक्टर कोटा हरिनारायण और निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने संयुक्त रूप से क्लब का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में डीन (फैकल्टी अफेयर्स) प्रो. एन. के. मुखोपाध्याय भी उपस्थित रहे।

डाक्टर कोटा हरिनारायण ने उद्घाटन के दौरान कहा कि फैकल्टी टी क्लब का नवीनीकरण शिक्षकों और संकाय सदस्यों के लिए आपसी संवाद, विचारों के आदान-प्रदान, विचार-विमर्श और अनौपचारिक मेल-मिलाप के लिए एक बेहतर और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस क्लब के माध्यम से संस्थान में आपसी सौहार्द और सहयोग की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

इस कार्यक्रम में रजिस्ट्रार सुमित कुमार बिस्वास, अध्यक्ष (आईडब्ल्यूडी) प्रो. एस. बी. द्विवेदी, डीन (एकेडमिक अफेयर्स) प्रो. देवेंद्र सिंह, एसोसिएट डीन (एकेडमिक अफेयर्स) प्रो. इंद्रजीत सिन्हा, प्रो. पी. आर. मैती, प्रो. रंजीत मोहंती (प्रोफेसर इंचार्ज, प्रशासन), मुख्य प्रॉक्टर प्रो. संजय सिंह, प्रो. एस. के. शर्मा, विद्युत अभियांत्रिकी विभागाध्यक्ष प्रो. आर. के. सिंह तथा अधीक्षण अभियंता मनीष कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

फैक्टी टी क्लब का नवीनीकरण न केवल शिक्षकों के लिए एक सामाजिक स्थान प्रदान करेगा, बल्कि यह विचारों के आदान-प्रदान का भी एक मंच बनेगा। इस क्लब में शिक्षकों को एकत्रित होकर अपने विचार साझा करने और एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने का अवसर मिलेगा। यह पहल संस्थान के शैक्षणिक माहौल को और भी समृद्ध बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

उद्घाटन समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने इस पहल की सराहना की और इसे संस्थान के विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया। इस क्लब के माध्यम से शिक्षकों के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा मिलेगा, जो कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान की सफलता के लिए आवश्यक है।

आईआईटी (बीएचयू) का नवीनीकरण फैकल्टी टी क्लब न केवल एक भौतिक स्थान है, बल्कि यह एक विचारों का केंद्र भी बनेगा, जहां शिक्षकों को एक-दूसरे के साथ जुड़ने और सहयोग करने का अवसर मिलेगा। यह पहल संस्थान के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और शिक्षकों के बीच एक मजबूत नेटवर्क बनाने में सहायक होगी।