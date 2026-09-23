वाराणसी में पुलिस से मारपीट कर शव लेकर परिजन फरार, पिशाचमोचन कुंड में डूबने से हुई थी मौत

जागरण संवाददाता, वाराणसी। वाराणसी के थाना सिगरा क्षेत्र में एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां परिजनों ने पुलिस से मारपीट कर शव को अपने कब्जे में ले लिया। यह शव पिशाचमोचन कुंड में डूबने से मृतक राजूकुमार का था, जिसकी मौत बुधवार की सुबह हुई थी।

पुलिस ने शव को मंडलीय अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों ने हंगामा करते हुए पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। इस दौरान, पुलिसकर्मी शव को कब्जे में लेने के लिए प्रयासरत रहे, लेकिन परिजनों की भीड़ और बलप्रयोग के आगे पुलिस मजबूर दिखी।