वाराणसी में पुलिस से मारपीट कर शव लेकर परिजन फरार, पिशाचमोचन कुंड में डूबने से हुई थी मौत
वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की डूबने से मौत के बाद परिजनों ने पुलिस से मारपीट कर ...और पढ़ें
HighLights
परिजनों ने पुलिस से मारपीट कर शव छीना।
पिशाचमोचन कुंड में डूबने से राजूकुमार की मौत हुई थी।
पुलिस ने बाद में शव बरामद कर पोस्टमार्टम कराया।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। वाराणसी के थाना सिगरा क्षेत्र में एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां परिजनों ने पुलिस से मारपीट कर शव को अपने कब्जे में ले लिया। यह शव पिशाचमोचन कुंड में डूबने से मृतक राजूकुमार का था, जिसकी मौत बुधवार की सुबह हुई थी।
पुलिस ने शव को मंडलीय अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों ने हंगामा करते हुए पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। इस दौरान, पुलिसकर्मी शव को कब्जे में लेने के लिए प्रयासरत रहे, लेकिन परिजनों की भीड़ और बलप्रयोग के आगे पुलिस मजबूर दिखी।
घटना के अनुसार, राजूकुमार की डूबने से मौत के बाद पुलिस शव को लेकर अस्पताल पहुंची थी। परिजनों ने पोस्टमार्टम के खिलाफ हंगामा और मार किया और इसी दौरान ई-रिक्शा में शव रखकर फरार हो गए।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मी मृतक के घर पहुंचे और शव को दुबारा कब्जे में लेने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस ने शव को पुनः अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई।
अस्पताल परिसर में सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि ऐसी स्थिति दोबारा न बने। इस घटना ने वाराणसी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और पुलिस की कार्रवाई पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है।