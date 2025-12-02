चेतावनी के बाद पिंकी और तपन दोनों को मिली ड्यूटी, हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई कार्रवाई

जागरण संवाददाता, वाराणसी। नगर निगम ने पूर्व आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी पिंकी और उनके पति तपन से जुड़े प्रकरण में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। लगातार अनुपस्थित रहने के कारण दोनों को पूर्व में सेवा प्रदाता फर्म सन फैसिलिटी सर्विसेस प्रालि. को वापस कर दिया गया था।

फर्म ने सोमवार निगम को सूचित किया है कि पिंकी को भविष्य के लिए अंतिम चेतावनी देते हुए सफाई सब जोन दशाश्वमेध, वार्ड 96 में पुनः कार्य पर रख दिया गया है। इसी बीच अधिवक्ता गर्वेश काबरा के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि उच्च न्यायालय ने तपन को कार्य पर वापस लेने का निर्देश दिया है।