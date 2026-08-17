जागरण संवाददाता, मिर्जामुराद (वाराणसी)। बारिश का मौसम शुरू होते ही सांपो के निकलने का सिलसिला शुरू हो जाता हैं।सांप की बात सुनते ही आमजन के मन व दिमाग मे भय व्याप्त हो घिक्की बंध जाती हैं, वही सनातन धर्म में सांपो को भगवान शिव का रूप मानकर पूजा की जाती हैं।नागपंचमी पर घर-घर में दूध-लावा चढ़ाया जाता हैं।

सांपों से डरते हम-आप है, वही एक ऐसा भी शख्स हैं जो विषधर सांपों का दोस्त हैं। फुंफकार मारते फनधारी सांपों को देख जहां आमजन भागते हैं, वही इस शख्स को देख विषधर खुद जीवन की पनाह मांगने लगते हैं। यह शख्स सांपों को बड़े ही आसानी से हाथो से पकड़ लेता हैं। फुंफकार मारने वाले सांपो को हंसते हुए पकड़ उससे खेलने लगता हैं। शख्स का नाम 'रतन' हैं, जो सांपों के जीवन के अनमोल रतन हैं।इनका कारनामा देख ग्रामीणों के रोंगटे खड़े हो जाते है।

मिर्जामुराद कस्बा निवासी रतन गुप्ता (42) की बाजार में ही हाइवे किनारे गैस-चूल्हा, कूकर बनाने के साथ घड़ी-चश्मा व झंडा बेचने की दुकान हैं।दुकानदार पिछले 22 वर्षों से बगैर किसी तंत्र-मंत्र विद्या के शौकिया हाथो से सांपो को पकड़ने का काम करते हैं। घरों-दुकानों में सांपो के निकलते ही दूरदराज के लोगो की जुबान पर तुरंत ही रतन का नाम आता हैं।

'रतन कोबरा' के नाम से प्रसिद्ध इस शख्स को मोबाइल पर सूचना मिलते ही यह अपनी बाइक से मौके पर पहुंच कर खतरनाक फनधारी सांपों को स्टील की एक छड़ी के सहारे हाथों से बड़े ही आसानी से पकड़ लेते है। सांप को दुकान पर लाकर उससे खेलते हैं, फिर तमाशा देखने वालों की भीड़ लग जाती हैं।

घर में निकले सांप को पकड़ लिए जाने पर गृहस्वामी खुश होकर उनके जेब में जरूर अच्छी 'बक्शीश' भर देते हैं। सांपों को पकड़ डिब्बे में बंद कर दुकान पर उसे रख देते है, फिर 20-25 सांप इकठ्ठा हो जाने पर उसे बोरी में भरकर मीरजापुर-सोनभद्र के सुनसान पहाड़ी-जंगल इलाका में ले जाकर उसे छोड़ देते हैं।सांपो के अनमोल रतन अब तक करीब 25 हजार सांपों को पकड़ चुके हैं।

सांपों को पकड़ते-पकड़ते उन्होंने यह कला सीख अब उसे अपना शौक बना लिया हैं। ग्रामीणों की सुविधा के लिए हाइवे पर गोपीगंज से रामनगर के बीच कई जगह सांप पकड़वाने के लिए सम्पर्क करें 'जनसेवा केंद्र' की वालराइटिंग करा अपना मोबाइल नम्बर 8090886550 भी लिखवा दिए है।

सांप को मारते देख मन में आया विचार

रतन गुप्ता कहते हैं कि बचपन में जब सांपों को लाठी-डंडा से मारते देखा तो मन में सांपो को बचाने का भाव जागा। पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रकृति की देन इन सांपों की जिंदगी बचाने हेतु उन्हें पकड़ कर अपना दोस्त बनाने का मन बनाया और देखते-देखते अब उनसे गहरी दोस्ती कर ली। रतन का मानना हैं कि हर सांप में जहर नही होता।