काशी में रामायण रिसर्च काउंसिल ने राम-काज में लगे देश के 28 मनीषियों काे प्रदान किया रामायणी सम्मान
वाराणसी में रामायण रिसर्च काउंसिल ने 28 मनीषियों को रामायणी सम्मान प्रदान किया। इस समारोह में रामायण की प्रासंगिकता पर चर्चा हुई और सीता मंदिर निर्माण का संकल्प लिया गया।
HighLights
रामायण रिसर्च काउंसिल ने 28 मनीषियों को रामायणी सम्मान दिया।
महर्षि योगी मधुसूदन ने रामायण के महत्व पर प्रकाश डाला।
सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर बनाने का संकल्प लिया गया।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वावधान में बुधवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामना मदन मोहन मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र में रामकाज में लगे देश के 28 मनीषियों को रामायणी सम्मान प्रदान किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि कनखल हरिद्वार से पधारे महर्षि योग आश्रम के संस्थापक महर्षि योगी मधुसूदन ने कहा कि रामायण और रामचरित मानस हमें मनुष्य बनने और मनुष्यता की रक्षा करने का संदेश देती है।
गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरित मानस ग्रंथ दुनिया के प्रत्येक हिस्से में गया, सबने इसे भारत का तत्त्व ग्रंथ माना और इससे कुछ न कुछ सीख, विचार और आदर्श ग्रहण किया। उन्होंने रामायण पर शोध कार्य को आगे बढ़ाने के लिए काउंसिल को एक लाख रुपये दान करने की घोषणा की।
विशिष्ट अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि रामायण की प्रासंगिकता किसी एक काल तक नहीं सीमित हो सकती, यह हर युग, हर काल में प्रासंगिक और मानवता का पथ प्रदर्शक है। उन्होंने काउंसिल के माध्यम से सीतामढ़ी में जगद्जननी मां सीता का भव्य मंदिर, सीतामढ़ी से अयोध्या तक जानकी परिपथ, मंदार पर्वत पर भगवान विश्वनाथ की विशाल तपरत प्रतिमा और लिंग की स्थापना, बक्सर में कोदंड राम की विशाल प्रतिमा स्थापित कराने का संकल्प व्यक्त किया।
अध्यक्षता कर रहे बीएचयू के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि रामकथा अथाह सागर है। इस ग्रंथ की जितनी प्रतियां विश्व की अनेक भाषाओं में छपी हैं, उतनी किसी अन्य ग्रंथ की नहीं। मानस के दोहे व चौपाइयां देश के प्रत्येक जन के हृदय में बसते हैं और लोग दैनिक व्यवहार के जीवन में उससे सीख लेते हुए प्रयोग करते हैं। दिल्ली आधारित काउंसिल का काशी में महामना की बगिया में गोस्वामी तुलसीदास की जयंती पर यह प्रथम सम्मान समाराेह आयोजित करना अदुभुत संयोग है।
भजन सम्राट पद्मश्री पं. अनूप जलोटा ने कहा कि आज जो कुछ भी हूं, संतों की कृपा से हूं क्योंकि मेरे गाए भजन को संतजन सुनते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उन्होंने ‘ऐसी लागी लगन...’ भजन गाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। पद्मश्री आचार्य पं. हरिहर कृपालु त्रिपाठी महाराज ने कहा कि काउंसिल महर्षि वाल्मीकि की भूमिका में है, सियाराम का गुणगान करने वाले सभी भक्त महर्षि नारद स्वरूप हैं। जो सियाराम का गुणगान करेगा, काउंसिल उसका सम्मान करेगी।
समारोह को कांउसिल अध्यक्ष नैनीताल सांसद अजय भट्ट, ट्रस्टी सरगुजा छत्तीसगढ़ के सांसद आचार्य चिंतामणि महाराज, ख्यात ज्योतिषाचार्य प्रो. चंद्रमौलि उपाध्याय, जानकी कथावाचक बालव्यास वैदेहीनंदन ने भी संबोधित किया। स्वागत वक्तव्य केंद्र के समन्वयक प्रो. शरदिंदु त्रिपाठी ने दिया। काउंसिल के ट्रस्टी सेवानिवृत्त आइएएस डा. देवदत्त शर्मा ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। सीता सखी सोनिया सिन्हा, महासचिव कुमार सुशांत, एडीजी नवीन अरोड़ा, एचडीएफसी के जोनल हेड, प्रो. पांडेय आदि उपस्थित थे।
साध्वी ने दिलाया बेटियों की रक्षा का संकल्प
काउंसिल की प्रभारी साध्वी प्रज्ञा भारती ने काशी के कण-कण में भगवान शिव की महिमा का बखान करते हुए कहा कि प्रभु श्रीराम आदर्श है तो माता जानकी उनकी चेतना। प्रभु श्रीराम राष्ट्र का प्राण हैं तो माता जानकी स्वाभिमान। आज का सम्मान समारोह उनके लिए है जिन्होंने प्रभु श्रीराम को अपने जीवन में सिद्ध किया है। प्रभु श्रीराम का मंदिर तो बन गया अब सीतामढ़ी में माता जानकी ऐसा भव्य मंदिर बनाया जाएगा जो देश की प्रत्येक नारी के आत्मसम्मान, साामाजिक समरसता का प्रतीक होगा। उन्होंने माता जानकी केे नाम पर सभागार में उपस्थित सभी लोगों को बेटियों की रक्षा का संकल्प दिलाया। संचालन पीतांबर मिश्र ने किया।
इन्हें किया गया सम्मानित
रामधनी द्विवेदी (वरिष्ठ पत्रकार), अनूप जलोटा (भजन-सम्राट), अनुराधा पौडवाल (मुंबई), आरके सिन्हा (बिहार), किशोर कुणाल पटना (मरणोपरांत), डा. अर्चना प्रकाश (लखनऊ), भगवान दास (नई दिल्ली), डा. उदय प्रताप सिंह (वाराणसी), डा. अवधी हरि (लखनऊ), योगेश्वर प्रसाद देवरानी (नैनीताल), आदित्य जैन नीमच (मध्य प्रदेश), अभय माणके (इंदौर), संत हरिओम (हाथरस), नरेंद्रनाथ गगन (बिहार), योगेश चंद्र शर्मा योगी (आगरा), संजीव कुमार (एडीएम सीतामढ़ी, बिहार), डा. आशा ओझा (बिहार), मदुगुल्ला प्रफुल्ला (आंध्र प्रदेश), विनोद कुमार तिवारी (झारखंड), डा. चंद्र प्रभा मदान (हरियाणा), आचार्य संतोष पांडेय (राजस्थान), अजय याग्निक (दिल्ली), विंध्याचल मणि त्रिपाठी (यूपी), राजराधे कृष्ण शर्मा (महाराष्ट्र), प्रेम प्रकाश दुबे (महाराष्ट्र), त्रिलोकी नाथ पांडेय (वाराणसी), डा. रविशंकर पांडेय (यूपी) एवं रेखा मेहरा (नई दिल्ली)।