Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर इन 3 शुभ मुहूर्त में बांधे राखी, उदया तिथि में मनाई जाएगी पूर्णिमा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। रक्षाबंधन पर आज भाई की कलाई पर बहनें पूरे दिन राखी बांध सकेंगी। बहनों को राखी बांधने के लिए किसी भद्रा दोष का सामना नहीं करना पड़ेगा और पूरे दिन रक्षाबंधन का पर्व उल्लासपूर्वक मनाया जा सकेगा।

ज्योतिषाचार्य पं. ऋषि द्विवेदी के अनुसार पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को सुबह 8.33 बजे शुरू हो गयी है, जो 28 अगस्त को सुबह 9.19 बजे तक रहेगी। 28 अगस्त को स्नान-दान के साथ राखी पूर्णिमा मनाई जाएगी। धर्मशास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन के लिए अपराह्न काल से प्रदोष काल (सूर्यास्त के तुरंत बाद डेढ़ से दो घंटे का समय) तक का समय शुभ माना गया है। बताया कि 27 अगस्त को सुबह 8.33 बजे से पूर्णिमा के साथ ही भद्रा भी शुरू हो गई थी, जो रात 8:56 बजे समाप्त हो गई।