वाराणसी में बरसात के बीच सड़कों पर झांक रहे दावे, ट्रामा सेंटर बीएचयू मोड़ पर सात फीट सड़क धंसी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। नगवां लंका के ट्रामा सेंटर के और बीएचयू मोड़ भगवान पुर मुख्य मार्ग पर बुधवार की सुबह अचानक सड़क धंस गई, जिसकी गहराई करीब सात फीट और चौड़ाई ढाई फीट है। व्यस्ततम मार्ग होने के कारण यहां हजारों की संख्या में मरीज उनके परिजन और छात्रों के अलावा स्थानीय लोगों का आवागमन होता है।

सपा के युवा नेता अमन यादव ने मौके पर पहुंचकर सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाते हुए तत्काल उसे ठीक करने मांग की है। दो दिन से शहर में हो रही मूसलधार बरसात के कारण सड़क के किनारे से गुजरी जलनिकासी नाली के कारण ये समस्या हुई है।