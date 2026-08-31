जागरण संवाददाता, वाराणसी। बारिश के चलते ट्रेनों की लेटलतीफी का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। रविवार को आनंद विहार टर्मिनल-दानापुर जनसाधारण एक्सप्रेस 13 घंटे और अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस 12 घंटे की देरी से गुजरी। हालांक‍ि रेलवे प्रशासन इसे दुरुस्‍त करने के प्रयास में जुटा है लेक‍िन मौसम की मार ने ट्रेनों की गत‍ि को सुस्‍त क‍िया है।

वहीं दूसरी ओर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आसनसोल स्पेशल तीन घंटे, लखनऊ- वाराणसी शटल सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2.20 घंटे, दादर सेंट्रल-गोरखपुर स्पेशल दो घंटे, बरौनी-ग्वालियर फेयर स्पेशल दो घंटे और बरकाकाना-वाराणसी मेमू तीन घंटे विलंबित रही। जबक‍ि फिरोजपुर कैंट-धनबाद गंगा सतलज एक्सप्रेस, देहरादून-हावड़ा उपासना एक्सप्रेस, बालूरघाट-बठिंडा फरक्का एक्सप्रेस, प्रतापनगर-मऊ फेयर स्पेशल, नई दिल्ली-सुपौल फेयर स्पेशल की लेटलतीफी ने भी सफर कठिन किया। जबक‍ि बार‍िश की वजह से लंबी दूरी की ट्रेनों में अध‍िक समस्‍या आ रही है। हालांक‍ि रेलवे प्रशासन इसे दुरुस्‍त करने की कवायद में जुटा हुआ है।