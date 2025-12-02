रेलवे के टावर बैगन के चार पहिये पटरी से उतरे, इंजीनियर समेत कर्मचारी कूदे
आज सुबह एक रेलवे टावर बैगन के चार पहिये पटरी से उतर गए, जिससे एक संभावित दुर्घटना टल गई। घटना के समय बैगन में सवार इंजीनियर और कर्मचारी कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है और घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। बनारस रेल मंडल के हरदत्तपुर में सोमवार को बड़ी घटना हो गई। ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन चेक करने निकले रेलवे के टावर वैगन के चार पहिये बेपटरी हो गए। संयोग रहा कि हादसा लूप लाइन में हुआ, जिससे ट्रेनों के परिचालन को नुकसान नहीं पहुंचा। डीआरएम आशीष जैन समेत बनारस रेल मंडल के सभी अधिकारी मौके पर पहुंच गए।
दोपहर में साढ़े 12 बजे शुरू हुआ टावर वैगन को पटरी पर लाने का काम रात नौ बजे समाप्त हुआ। दो कोचों वाला रेलवे टावर वैगन सुबह करीब 10 बजे मंडुवाडीह से हरदत्तपुर के लिए रवाना हुआ। टावर वैगन से रेलवे की ओएचई लाइन दुरुस्त की जाती है, जिसे वहीं लूप लाइन लाइन में खड़ा किया जाना था।
लोको पायलट संजय प्रजापति उसे लेकर आगे बढ़ रहे थे कि तेज आवाज के साथ अचानक चार पहिए बेपटरी हो गए। टावर वैगन असंतुलित हुआ तो उसमें सवार सीनियर सेक्शन इंजीनियर समेत दूसरे कर्मचारी जान बचाने के लिए कूद पड़े। इससे उन्हें चोटें भी आईं। संयोग रहा कि गाड़ी की गति उस समय धीमी रहने के कारण किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी अन्यथा बड़ी घटना हो सकती थी।
हादसे के लगभग एक घंटे बाद रेलवे की सेफ्टी ट्रेन लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। 50 से ज्यादा रेल कर्मचारी चारों पहियों को पटरी पर वापस लाने में जुटे थे। हादसे में रेल पटरी को भी नुकसान पहुंचा। रात होने के कारण रेल कर्मियों ने वहीं तंबू डाल दिया और रोशनी की व्यवस्था कर बचाव कार्य में जुटे रहे। रेल मंडल प्रबंधक ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं।
