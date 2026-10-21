जागरण संवाददाता, वाराणसी। लंबे समय से यात्र‍ियों की मांग को देखते हुए अब वाराणसी का संपर्क राजस्‍थान से बढ़ाने के क्रम में रेलवे बोर्ड ने वाराणसी – साबरमती सुपर फास्‍ट एक्सप्रेस को कई नए ठहराव देने की घोषणा की है। इससे दो बड़े पर्यटन आधार‍ित क्षेत्र आपस में इस ट्रेन के माध्‍यम से जुड़ सकेंगे।

रेल प्रशासन ने वाराणसी-साबरमती के बीच नई ट्रेन चलाने पर मुहर हालांक‍ि पहले ही लगा दी थी। रेल सूत्रों के मुताबिक 22 कोच का रैक भी उत्तर रेल का आवंटित कर दिया गया है। अब रेलवे बोर्ड की ओर से ट्रेन के ठहराव और ट्रेन नंबर के बारे में जानकारी साझा होने के बाद अब इसके शुरू होने का इंतजार है। माना जा रहा है क‍ि यह ट्रेन अब पर्यटकों के ल‍िए काफी महत्‍वपूर्ण होगी और पर्यटन के ल‍िहाज से दोनों ही राज्‍यों को काफी फायदा होगा।

रेलवे बोर्ड के अनुसार वाराणसी – साबरमती सुपर फास्‍ट एक्सप्रेस (12205/06) को गोविंदपुरी, टूंडला, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और आबू रोड होकर चलने की मंजूरी दे दी गई है। इस बाबत रेलवे की ओर से 21 अक्‍टूबर को ही पत्र जारी क‍िया गया है ज‍िसपर न‍िदेशक कोच‍िंंग संजय आर नीलम के हस्‍ताक्षर भी हैं।

काशीवासियों के लिए पर्यटन के ल‍िहाज से यह बड़ी खुशखबरी है। वाराणसी से साबरमती (अहमदाबाद) के लिए नई साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। रेलवे प्रशासन ने इसकी प्रारंभिक समय-सारिणी जारी कर दी है, हालांकि उद्घाटन की तिथि और आधिकारिक टाइम टेबल जारी होना शेष है। इस ट्रेन के शुरू होने से गुजरात और राजस्थान जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 12206 वाराणसी-साबरमती एक्सप्रेस शाम 5.30 बजे वाराणसी जंक्शन से रवाना होगी और अगले दिन रात 8.15 बजे साबरमती स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 12205 साबरमती-वाराणसी एक्सप्रेस सुबह 5.20 बजे साबरमती स्टेशन से प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 6.30 बजे वाराणसी जंक्शन आएगी।