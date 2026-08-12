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    भगवान राम पर विवादित बयान मामले में राहुल गांधी के वकील ने वाराणसी कोर्ट से मांगा समय, 16 सितंबर को होगी सुनवाई

    By Rakesh Srivastava Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 07:31 PM (GMT+05:30)

    अमेरिका में भगवान श्रीराम पर कथित अमर्यादित टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी की अदालत में सुनवाई हुई। ...और पढ़ें

    राहुल गांधी

    राहुल गांधी

    HighLights

    1. राहुल गांधी के खिलाफ श्रीराम पर टिप्पणी का मामला।

    2. वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई।

    3. अगली सुनवाई 16 सितंबर को निर्धारित की गई।

    विधि संवाददाता, वाराणसी। अमेरिका के बोस्टन में स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान श्रीराम पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल अर्जी पर बुधवार को एसीजेएम चतुर्थ (एमपी-एमएलए) नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत में सुनवाई हुई।

    राहुल गांधी के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी व अनुज यादव ने प्रार्थना पत्र देकर अपना पक्ष रखने के लिए समय देने की अपील की, जिस पर अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने आपत्ति की और राहुल गांधी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की।

    अदालत ने हरिशंकर पांडेय को राहुल गांधी के प्रार्थना पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 16 सितंबर को निर्धारित कर दी।

    क्या थी राहुल गांधी की टिप्पणी?

    एडवोकेट हरिशंकर पांडेय ने 12 मई 2025 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ)/ एमपी-एमएलए की अदालत में अर्जी दाखिल कर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा अमेरिका के बोस्टन में 21 अप्रैल 2025 को ब्राउन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ एक सेशन सेशन में भगवान श्रीराम पर दिए गए विवादित बयान के बारे में बताया।

    आरोप लगाए कि राहुल गांधी ने भगवान राम को 'पौराणिक' बताया था। उस युग की कहानियों को काल्पनिक बताया था। यही नहीं उन्होंने भगवान श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल उठाकर करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई।

    इस मामले में दाखिल अर्जी को बीते 27 मई 2025 को अवर न्यायालय ने परिवाद पत्र पोषणीय नहीं होने के चलते खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ परिवादी अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने सत्र न्यायालय में रिवीजन अर्जी दाखिल की तो कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोबारा अवर न्यायालय को अर्जी पर सुनवाई का आदेश दिया था।

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