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पूर्वांचल में 10 वर्षों में अगस्त माह में इस बार सर्वाधिक बरसे सावनी मेघ, अंतिम दिन भी बनी रही मेहरबान

By Shailesh Asthana Edited By: Abhishek sharma
Updated: Fri, 28 Aug 2026 12:17 PM (IST)

पूर्वांचल में इस अगस्त माह में पिछले 10 वर्षों का सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जिसमें 27 ...और पढ़ें

पूर्वांचल में अगस्त में 10 साल बाद सर्वाधिक बारिश, सावन के अंतिम दिन भी बरसे मेघ।

पूर्वांचल में अगस्त में 10 साल बाद सर्वाधिक बारिश, सावन के अंतिम दिन भी बरसे मेघ।

HighLights

  1. अगस्त में 10 वर्षों का सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड।

  2. 27 अगस्त तक औसत से 1% अधिक बारिश।

  3. सितंबर की शुरुआत में फिर अच्छी वर्षा की संभावना।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सावनी मेघों ने बीते 10 वर्षों में इस बार अगस्त माह में सर्वाधिक वर्षा का रिकार्ड बना लिया है। इसके पूर्व इतनी अधिक वर्षा वर्ष 2016 में हुई थी। इस बार 27 अगस्त तक औसत 584 मिमी के सापेक्ष औसतन 591.9 मिमी वर्षा हुई है जो औसत वर्षा से एक प्रतिशत अधिक है।

सावन के अंंतिम दिन पूर्णिमा को भी मेघ मेहरबान रहे, रह-रह कर पूरे दिन अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग समयों पर गरज-चमक के साथ झमाझम बरसे। वर्षा के पूर्व भीषण उमस का सामना करना पड़ा। माैसम विभाग का मानना है कि अब शुक्रवार से मानसूनी सक्रियता कम हो जाएगी।

मेघ हालांक‍ि अब छंटने लगेंगे। आंशिक बदली बनी रहेगी, तापमान और उमस भरी गर्मी बढ़ेगी। चार दिनों बाद फिर एक सितंबर से बादलों का आगमन होगा, दो सितंबर से अच्छी वर्षा हो सकती है। गुरुवार को वर्षा के पूर्व कहीं-कहीं निकली धूप ने तापमान में हल्की वृद्धि की लेकिन आर्द्रता के साथ भीषण उमस भरी गर्मी ने सबको बेहाल कर दिया।