पूर्वांचल में 10 वर्षों में अगस्त माह में इस बार सर्वाधिक बरसे सावनी मेघ, अंतिम दिन भी बनी रही मेहरबान

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सावनी मेघों ने बीते 10 वर्षों में इस बार अगस्त माह में सर्वाधिक वर्षा का रिकार्ड बना लिया है। इसके पूर्व इतनी अधिक वर्षा वर्ष 2016 में हुई थी। इस बार 27 अगस्त तक औसत 584 मिमी के सापेक्ष औसतन 591.9 मिमी वर्षा हुई है जो औसत वर्षा से एक प्रतिशत अधिक है।

सावन के अंंतिम दिन पूर्णिमा को भी मेघ मेहरबान रहे, रह-रह कर पूरे दिन अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग समयों पर गरज-चमक के साथ झमाझम बरसे। वर्षा के पूर्व भीषण उमस का सामना करना पड़ा। माैसम विभाग का मानना है कि अब शुक्रवार से मानसूनी सक्रियता कम हो जाएगी।