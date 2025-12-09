जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में बुधवार के बाद मौसम का रुख व्‍यापक रूप से बदलने का अनुमान मौसम व‍िज्ञानी पूर्व में ही जता चुके हैं। अब पहाड़ों पर गुजर रहा पश्‍च‍िमी व‍िक्षोभ का असर मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह से नजर आएगा। माना जा रहा है क‍ि जल्‍द ही कोहरे का असर भी मैदानी क्षेत्रों और पूर्वांचल में नजर आएगा।

मंगलवार को वातावरण में गलन का प्रभाव हावी तो रहा लेक‍िन ठंड का असर उतना असरकारक नहीं हो सका। हालांक‍ि पहाड़ों पर मौसम का रुख एक बार फ‍िर से बदला है और बर्फबारी का दौर शुरू होने के बाद इसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी दो चार द‍िन में स्‍पष्‍ट पर‍िलक्ष‍ित होने लगेगा। पश्‍च‍िमी व‍िक्षोभ के व्‍यापक प्रभाव से गलन के साथ कोहरे में भी इजाफा होगा। अभी पूर्वांचल में कोहरा स‍िर्फ पहाड़ी ज‍िलों मसलन चंदौली, मीरजापुर और सोनभद्र के कुछ क्षेत्रों में स्‍थाई है। वहीं अंचलों में सुबह कुहासे की स्‍थ‍ित‍ि बन तो रही है लेक‍िन द‍िन चढ़ते ही असर खत्‍म भी हो जा रहा है।