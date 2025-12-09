Language
    पूर्वांचल में गलन का शुरू होने जा रहा दौर, कोहरे का भी होगा व्‍यापक असर, जानें मौसमी बदलाव को

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 12:38 PM (IST)

    पूर्वांचल में ठंड बढ़ने वाली है। आने वाले दिनों में गलन और कोहरे का व्यापक असर देखने को मिलेगा। तापमान में गिरावट आने से ठंड और बढ़ेगी, इसलिए लोगों को ...और पढ़ें

    वाराणसी सह‍ित पूर्वांचल में गलन का असर शुरू होने जा रहा है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में बुधवार के बाद मौसम का रुख व्‍यापक रूप से बदलने का अनुमान मौसम व‍िज्ञानी पूर्व में ही जता चुके हैं। अब पहाड़ों पर गुजर रहा पश्‍च‍िमी व‍िक्षोभ का असर मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह से नजर आएगा। माना जा रहा है क‍ि जल्‍द ही कोहरे का असर भी मैदानी क्षेत्रों और पूर्वांचल में नजर आएगा। 

    मंगलवार को वातावरण में गलन का प्रभाव हावी तो रहा लेक‍िन ठंड का असर उतना असरकारक नहीं हो सका। हालांक‍ि पहाड़ों पर मौसम का रुख एक बार फ‍िर से बदला है और बर्फबारी का दौर शुरू होने के बाद इसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी दो चार द‍िन में स्‍पष्‍ट पर‍िलक्ष‍ित होने लगेगा। पश्‍च‍िमी व‍िक्षोभ के व्‍यापक प्रभाव से गलन के साथ कोहरे में भी इजाफा होगा। अभी पूर्वांचल में कोहरा स‍िर्फ पहाड़ी ज‍िलों मसलन चंदौली, मीरजापुर और सोनभद्र के कुछ क्षेत्रों में स्‍थाई है। वहीं अंचलों में सुबह कुहासे की स्‍थ‍ित‍ि बन तो रही है लेक‍िन द‍िन चढ़ते ही असर खत्‍म भी हो जा रहा है। 

    वाराणसी में बीते चौबीस घंटों में अध‍िकतम तापमान 25.0°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 0.9 ड‍िग्री कम रहा। न्‍यूनतम तापमान 10.0°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से -1.5 ड‍िग्री कम रहा। आर्द्रता न्‍यूनतम 68% और अध‍िकतम 81% दर्ज की गई। इसके साथ ही जम्‍मू कश्‍मीर के पहाड़ों पर बादलों की सक्र‍ियता का सैटेलाइट तस्‍वीर भी मौसम व‍िभाग ने जारी क‍िया है। मौसम व‍िभाग ने आगे तापमान में कमी का संकेत जारी क‍िया है। इसके साथ ही गलन और कोहरे का दौर पूर्वांचल में शुरू हो जाएगा। 