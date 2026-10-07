अराजक तत्वों को लेकर जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं, उनको जनता देगी जवाब: नितिन नवीन

जागरण संवाददाता, वाराणसी। भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष बुधवार को वाराणसी में थे, उन्‍होंने कहा क‍ि मैं कांग्रेस के राज परिवार के सदस्यों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आपके परिवार के शाहजादे लोग राजनीति में पीछे से आए हैं, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें जनता के सामने घोषित किया गया और जनता ने जनादेश देकर उन्हें दिल्ली के लाल किले तक पहुँचाया।

हमने देखा है कि किस प्रकार असामाजिक तत्वों के साथ अराजकता का वातावरण विपक्ष के नेताओं द्वारा निर्मित किया जा रहा है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि उनकी नीयत और मकसद को भारत की जनता कभी पूरा नहीं होने देगी। आपने केवल उन लोगों की चिंता की है जो यहां के लोगों का हक छीनते हैं। आज जिस प्रकार की चर्चा हो रही है और असामाजिक तत्वों द्वारा अराजकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहता हूँ कि आप जिन घुसपैठियों का हक़ दिलाने की बात कर रहे हैं, उन्हें भारत की जनता कभी हक़ नहीं देने देगी।

आप किसके लिए चिंता कर रहे हैं? आप किनकी लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं यहां पर असम के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का उल्लेख करना चाहता हूँ। यदि एसआईआर के माध्यम से घुसपैठियों का नाम कटता है, तो आप देश के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, जो कि आपके ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है।

बताया क‍ि मैं कह सकता हूं कि इस अराजकतावादी मानसिकता और अराजकतावादी फ़ौज को भारत की जनता करारा जवाब देगी। मैं आज इस बात का आह्वान करता हूँ कि हमारे युवा साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज सभी को विकसित भारत का संकल्प दिया है। यह विकसित भारत का स्वप्न 140 करोड़ देशवासियों के साथ मिलकर हमें पूरा करना है।